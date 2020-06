Tötungsdelikt in Berlin-Hellersdorf: Bruder des Opfers verhaftet

Berlin. Nach dem Tötungsdelikt in der Tangermünder Straße in Hellersdorf hat sich der Tatverdacht gegen den 24 Jahre alten Bruder des Getöteten erhärtet. Am Mittwoch wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Das teilte die Polizei Berlin am Donnerstag mit.

Gestern wurde Haftbefehl wegen Totschlags für einen der drei Tatverdächtigen erlassen. Ermittlungen der 1. Moko und der @GStABerlin hatten den Tatverdacht gegen den 24-jährigen Bruder des Getöteten erhärtet. Die anderen beiden Männer wurden entlassen.

Die anderen beiden Männer im Alter von 26 und 52 Jahren, die zunächst ebenfalls tatverdächtig waren, wurden wieder entlassen.

In der Nacht zu Mittwoch war in Hellersdorf ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden. Gegen 1.10 Uhr hatte eine Anwohnerin im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Tangermünder Straße den lebensgefährlich verletzten Mann entdeckt. Der 27-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er am Mittwochvormittag verstarb. Im Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen des Mannes waren im selben Haus drei Tatverdächtige im Alter von 24, 26 und 52 Jahren festgenommen worden.

