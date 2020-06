Moabit: Handys geraubt und 16-Jährige begrapscht - Täter gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung des Fotos eines der drei Tatverdächtigen sucht die Berliner Polizei drei Männer, die am 15. November 2019 in einer Wohnung in der Zwinglistraße in Moabit eine Raubtat begangen haben sollen.

Der damals 17 Jahre alte Bewohner und drei weitere Jugendliche im damaligen Alter von 14 bis 16 Jahren wurden zunächst von den drei gesuchten mutmaßlichen Tätern zur Rückgabe von In-Ear-Kopfhörern aufgefordert, die angeblich einem der Tatverdächtigen abhandengekommen waren.

Da keiner der Jugendlichen im Besitz der Kopfhörer war, wurden ihnen ihre Mobiltelefone unter Androhung und Anwendung von Gewalt weggenommen. Zudem wurde eine damals 16-Jährige von einem der Tatverdächtigen durchsucht, wobei dieser ihr an die Brust und an den Po fasste.

Die drei mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben::

Täter 1 (auf dem Fahndungsfoto):

zwischen 22 und 24 Jahre alt

ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, dünne Statur

leicht gebräunte Haut

kurze dunkle Haare

etwas Bart (Oberlippe, Kinn)

Täter 2:

zwischen 18 und 19 Jahre alt

ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß

etwas kräftigere Statur

schwarze, längere, lockige Haare, manchmal als Zopf getragen

getrimmter Vollbart schwarz

Täter 3:

zwischen 22 und 25 Jahre alt

ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter

kräftige Statur

getrimmter Vollbart schwarz

Hinweise bitte an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61 a in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) und (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie jede andere Polizeidienststelle.

