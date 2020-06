In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 18. Juni.

+++ Mann beleidigt U-Bahn-Fahrgäste und Polizist +++

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in einem U-Bahn-Zug und später auf einem U-Bahnhof Menschen beleidigt und später einen Polizisten beschimpft und bedroht.

Der Polizei zufolge sagten Zeugen aus, der 47-Jährige habe sich gegen 15.10 Uhr in einem Zug der U9 fremdenfeindlich und volksverhetzend gehäußert. Am U-Bahnhof Osloer Straße in Wedding habe er weitergemacht. Sechs Fahrgäste informierten daraufhin Sicherheitsmitarbeiter der BVG, die den Mann festhielten und die Polizei riefen.

Als die Beamten den Sachverhalt klären wollten, brach der Mann plötzlich zusammen und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Dort soll er dann einen der Polizisten bedroht und ebenfalls fremdenfeindlich und volksverhetzend beleidigt haben. Zudem erwähnte er eine Schusswaffe, die er angeblich besitze. Daraufhin wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, allerdings ohne Erfolg.

Der 47-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder freigelassen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz.