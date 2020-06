Prenzlauer Berg: Radfahrer gerät unter Tram und stirbt

In Prenzlauer Berg ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Tram-Unfall gekommen.

In Prenzlauer Berg kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Tramunfall. Eine Person wurde unter der Bahn eingeklemmt.

Berlin. In Prenzlauer Berg kam es am Mittwochmittag zu einem schweren Tramunfall. Eine Person wurde nach Auskunft eines Sprechers der Berliner Feuerwehr an der Ecke Wisbyer und Greifenhagener Straße von der Straßenbahn überrollt und darunter eingeklemmt. Wie die Feuerwehr der Berliner Morgenpost mitteilte, ist das Unfallopfer noch am Unfallort gestorben. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sagte die Feuerwehr zunächst nicht.

Die Person war laut Zeugen auf dem Fahrrad unterwegs, als sie von der Tram erfasst wurde. Bilder vom Unfallort zeigen ein Fahrrad auf den Tram-Gleisen.

Die Berliner Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr war zeitweise mit einem Großaufgebot von 50 Einsatzkräften am Einsatzort und leistete unter anderem technische Hilfe. Mehrere Passanten, die den Unfall mitangesehen haben, stehen offenbar unter Schock. "Wir haben vier weitere Personen, die als Zeugen von uns betreut werden", so der Sprecher weiter.