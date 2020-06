Prenzlauer Berg: Radfahrerin gerät unter Tram und stirbt

In Prenzlauer Berg ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Tram-Unfall gekommen.

In Prenzlauer Berg kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Tramunfall. Eine Frau wurde unter der Bahn eingeklemmt.

Berlin. In Prenzlauer Berg ist es am Mittwochmittag zu einem tödlichen Tram-Unfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde um 13.25 Uhr an der Ecke Wisbyer- und Greifenhagener Straße von der Straßenbahn überrollt und darunter eingeklemmt, wie Sprecher der Berliner Feuerwehr und Polizei bestätigten. Sie sei sofort am Unfallort verstorben, hieß es.

Zum Alter der Frau machten die Sprecher keine Angaben, da die Angehörigen noch nicht verständigt worden seien. Bilder vom Unfallort zeigen, dass die Frontscheibe der Tram zersplitterte. Außerdem ist darauf ein Fahrrad zu sehen, dass hinter dem Zug auf den Gleisen liegt. „Unklar ist aber, ob die Frau fuhr oder zu Fuß die Gleise überquerte und das Rad schob“, sagte der Polizeisprecher.

Die Berliner Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Ein Verkehrsunfallkommando habe die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Dazu und für die Bergung ist die Wisbyer Straße derzeit zwischen Schönhauser- und Prenzlauer Allee gesperrt.

Tödlicher Unfall in Prenzlauer Berg: 50 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr war zeitweise mit einem Großaufgebot von 50 Einsatzkräften am Einsatzort und leistete unter anderem technische Hilfe. Mehrere Menschen, die den Unfall mitangesehen haben, stehen offenbar unter Schock. "Wir haben vier weitere Personen, die als Zeugen von uns betreut werden", so der Feuerwehrsprecher weiter. Erkenntnisse über den Zustand des Tramfahrers oder der Tramfahrerin gebe es nicht, ergänzte die Polizei.

Aktuell sind wir im #Einsatz bei einem schwerem #Verkehrsunfall mit einer #Straßenbahn in #Prenzlauer_Berg. Mehrere Personen sind betroffen. Wir sind mit 50 Kräften, darunter auch der #Technische_Dienst der @Berliner_Fw, vor Ort oder auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 17, 2020

Seit Jahresanfang sind in Berlin neun Radfahrer bei Verkehrsunfällen getötet worden. Eine Übersichtskarte des ADFC zeigt die Berliner Unfallorte auf einer Karte.

Tödliche Unfälle mit Radfahrern in Berlin 2020 im Überblick