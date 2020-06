5,2 Millionen Zigaretten gestohlen: Diebe gefasst

Im Januar wurden aus der Asservatenkammer des Zolls in Berlin 5,2 Millionen Zigaretten gestohlen. Nun wurden die Diebe gefasst.

Berlin. Es war ein schwerer Schlag für das Hauptzollamt Berlin. Diebe brachen Ende Januar in die Asservatenkammer ein, stahlen 5.2 Millionen beschlagnahmte und unversteuerte Zigaretten sowie mehrere Tonnen illegalen Wasserpfeifen-Tabak. Nach mehrmonatige Ermittlung ist es der Zollfahndung nun gelungen, die Diebe zu fassen. In Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Hessen und Bayern vollstreckten die Zollfahndungsämter Berlin-Brandenburg, München, Hannover, Frankfurt/Main, die Hauptzollämter München und Berlin sowie das Landeskriminalamt Berlin mehrere Haftbefehle und nahm am Dienstag acht Personen fest. Ihnen wird schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Steuerhehlerei vorgeworfen.