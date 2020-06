+++ Feuer in Kreuzberg: Fünf Personen durch Feuerwehr betreut +++

Berlin. Die Berliner Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Feuer in der Alten Jakobstraße in Kreuzberg ausrücken. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannte es im vierten Obergeschoss eines achtstöckigen Wohngebäudes. Fünf Personen seien vom Rettungsdienst betreut worden, 44 Kräfte waren im Einsatz. Belüftung und Aufräumarbeiten dauerten am Mittwochabend noch an.

+++ Transporter stößt mit Motorrad zusammen +++

Auf der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, verweigerte aber den Transport ins Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden.

Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindern.

Foto: Thomas Peise

+++ Einbrecher tritt Tür ein und greift schlafenden Mieter an +++

Bei einem versuchten Raubüberfall erlitt vergangene Nacht ein Mann in Neukölln schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Maskierter gegen 1.40 Uhr im Mariendorfer Weg die Wohnungstür zur im Erdgeschoss gelegenen Wohnung des 71-Jährigen ein, stürmte auf den im Bett liegenden Wohnungsmieter zu und schlug auf ihn ein. Dabei forderte er Geld und Drogen.

Als der Überfallene sich gegen die Schläge zur Wehr setzte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus der Wohnung. Der 71-Jährige rettete sich über ein Fenster seiner Wohnung auf den Gehweg, um dort um Hilfe zu rufen. Rettungskräfte brachten den schwer am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Fußgängerin von Laster erfasst und getötet +++

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Baumschulenweg ist eine Fußgängerin tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger gegen 12 Uhr mit einem Laster rückwärts den Heidemühler Weg in Richtung Frauenlobstraße. In Höhe einer Grundstückszufahrt betrat zeitgleich die 93-Jährige die Fahrbahn und wurde von dem Iveco erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt die Senioren so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der 52-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Müllhaus brannte lichterloh +++

In Kreuzberg stand ein Müllhaus in Flammen.

Foto: Thomas Peise

In der Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg brannte am Morgen gegen 2 Uhr ein großes Müllhaus lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Auto brannte vor Wohnhaus +++

Ein Auto ging in der vergangenen Nacht in Hellersdorf in Flammen auf. Um kurz nach Mitternacht bemerkten Anwohner der Schneeberger Straße Feuer an einem am Fahrbahnrand geparkten Kia. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.