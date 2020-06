Blaulicht-Blog: Müllhaus in Kreuzberg in Flammen

In Kreuzberg stand ein Müllhaus in Flammen.

Müllhaus in Kreuzberg in Flammen

+++ Transporter stößt mit Motorrad zusammen +++

Berlin. Auf der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, verweigerte aber den Transport ins Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden.

Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindern.

Foto: Thomas Peise

+++ Müllhaus brannte lichterloh +++

In der Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg brannte am Morgen gegen 2 Uhr ein großes Müllhaus lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Auto brannte vor Wohnhaus +++

An der Schneeberger Straße in Hellersdorf brannte gegen 0.10 Uhr ein Auto an einem Wohnhaus. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.