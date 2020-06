Blaulicht Blog: Familienstreit? Mann niedergestochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 16. Juni.

+++ Mann bei Streit in Wohnung niedergestochen +++

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Tangermünder Straße in Hellersdorf ist ein Mann niedergestochen und schwer verletzt worden worden. Nach ersten Informationen könnte es sich um einen Familienstreit gehandelt haben, der eskalierte. Mehrere Personen wurden festgenommen. Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus Marzahn gebracht.

Das Motorrad und das Fahrrad verkeilten sich bei dem Unfall ineinander.

Foto: Morris Pudwell

+++ Schwerer Unfall: Motorradfahrerin erfasst Radfahrer +++

Am Montagabend ist es auf der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde Ecke Rhinstraße in Lichtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben soll eine Motorradfahrerin gegen 22 Uhr einen Radfahrer erfasst haben. Die Motorradfahrerin und der Radfahrer wurden schwer verletzt und vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt . Anschließend wurden beide Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser transportiert.