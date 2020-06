Spandau: Radfahrerin bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

+++ Radfahrerin bei Unfall mit Lkw schwer verletzt +++

Berlin. Auf dem Brunsbütteler Damm in Spandau hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus. Nähere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

+++ Funkwagen mit Kaffeetasse beworfen - Polizist verletzt +++

In Oberschöneweide ist am Sonntagabend ein Einsatzwagen der Polizei beworfen worden. Gegen 21 Uhr war die Zivilstreife wegen eines Einbruchs unterwegs und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Edisonstraße in Richtung An der Wuhlheide. Dort warfen Unbekannte eine Kaffeetasse auf das Fahrzeug, die gegen die Windschutzscheibe schlug.

Durch die Wucht des Aufpralls ging die Scheibe zu Bruch und der Fahrer des Einsatzwagens erlitt durch die umherfliegenden Glassplitter eine Augenverletzung. Dem Polizisten gelang es den Wagen abzubremsen, er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Kollege erlitt leichte Verletzungen an Nacken und Kiefer. Beide Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der Aussage eines Zeugen zufolge soll die Tasse aus einer Wohnung eines Wohnhauses an der Edisonstraße geworfen worden sein. Zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurden in Zusammenhang mit einem offenstehenden Fenster einer Wohnung überprüft. Derzeit ist unklar, ob die beiden Überprüften für die Tat in Betracht kommen.

+++ Weil er keine Zigarette bekam - Mit Messer ins Bein gestochen +++

Am Sonntagvormittag ist in Marzahn ein Mann überfallen und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen ein 18-Jähriger und sein ein Jahr jüngerer Begleiter gegen 8.30 Uhr einen 30-Jährigen in der Schwarzwurzelstraße an und fragten ihn nach Zigaretten. Als der Angesprochene ablehnte, soll ihm der Erstgenannte in den Bauch getreten und anschließend mehrfach mit einem Messer in die Beine gestochen haben. Dabei soll sich der mutmaßliche Angreifer zudem selbst verletzt haben.

Der 17-jährige Begleiter soll zwischenzeitlich auf den 18-Jährigen eingewirkt haben, so dass dieser zunächst von weiteren Tathandlungen abgebracht wurde. Der Angegriffene versuchte zu entkommen, wurde aber von dem 18-Jährigen eingeholt. Der mutmaßliche Räuber griff sich seinen Rucksack, durchsuchte diesen und gab ihn, nach ersten Erkenntnissen ohne etwas herauszunehmen, wieder zurück. Zeugen des Geschehens sowie der 17-Jährige übernahmen die medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten, der 18-Jährige flüchtete vom Tatort in Richtung Spinatweg, wo er sich in einem Gebüsch versteckte.

Tatzeugen entdeckten ihn dort, meldeten das der Polizei, woraufhin er dort anschließend festgenommen werden konnte. Er kam zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und wurde anschließend der Kriminalpolizei überstellt. Sein Begleiter wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der 30-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen an den Beinen und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Rassistische Beleidigungen und Rudelbildung bei Streit auf Spielplatz +++

In Friedrichshain ist es am Sonntagabend nach Streitigkeiten zu einer Beleidigung und mehreren Körperverletzungen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten gegen 18.15 Uhr zwei Frauen in der Frankfurter Allee über ihre in einem Buddelkasten spielenden Kinder in Streit. Im Verlauf dieses Streits soll dann eine 27-Jährige eine 36-Jährige Frau erst rassistisch beleidigt und ihr dann das Kopftuch vom Kopf gerissen haben.

Zwei Frauen und zwei Männer, die die Auseinandersetzung mitbekommen hatten, kamen hinzu, um die Situation zu beruhigen. Im Zuge dieser Schlichtungsversuche soll dann der gleichaltrige Begleiter der 27-Jährigen mit einem Besenstiel in Richtung der eigreifenden Personen geschlagen haben. Als Reaktion darauf soll er dann von einem der hinzugekommenen Männer mit Reizgas besprüht worden sein, so dass er den Besenstiel fallen lassen musste.

Die Schlichter hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Ort entfernt. Nun kamen mindestens fünf weitere Männer hinzu. Aus dieser ebenfalls unbekannt gebliebenen Gruppe heraus wurde mit dem auf dem Boden liegenden Besenstiel auf die beiden Begleiter der 27-Jährigen Frau eingeschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den leicht verletzten 27-Jährigen und seinen ebenfalls leicht verletzten 26 Jahre alten Begleiter.

+++ Trio bei Einbruch in Restaurantschiff überrascht +++

Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht sich an einem Einbruchsversuch in einem Restaurantschiff in Moabit beteiligt zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 1.30 Uhr die Einsatzkräfte in die Kirchstraße, als er drei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese sich an der Eingangstür zum Restaurant zu schaffen machten. Ihr Komplize wartete derweil in einem bereitstehenden Fluchtfahrzeug.

Vor Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten entfernten sich die drei Männer vom Boot in unbekannte Richtung. Ihr 24-jähriger Fahrer hingegen wartete vergeblich und wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Das Fahrzeug, ein VW-Golf, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.