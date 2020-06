Blaulicht-Blog: Taxi stößt In Kreuzberg mit Seat zusammen

+++ Taxi stößt mit Seat zusammen +++

An der Kreuzung Gneisenaustraße und Zossener Straße in Kreuzberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Taxi in einen Unfall mit einem Seat verwickelt worden. Weitere Hintergründe zu dem Unfall sind bisher nicht bekannt. Mehrere Personen sollen nach ersten Informationen verletzt worden sein.

Polizisten in dem Wohnhaus an der Mehrower Allee

Foto: Morris Pudwell

+++ Brandstiftung in mehreren Kellerverschlägen +++

In einem Wohnhaus an der Mehrower Allee in Marzahn wurde in der Nacht in mehreren Kellerverschlägen Feuer gelegt. Die Brände konnten rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden. Zu den mutmaßlichen Tätern gibt es bisher keine Informationen.