Polizeibericht Berlin: Erneut Radfahrer bei Unfall verletzt

In Mitte wurde ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 13. Juni.

+++ Radfahrer bei Unfall verletzt +++

Auf der Torstraße in Mitte ist am Freitagend ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der Radfahrer wollte nach ersten Angaben gegen 20.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer überholen. Dabei übersah ein Autofahrer den Radfahrer und fuhr auf ihn auf. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Über deren Schwere war zunächst nichts bekannt.

In der Nacht wurde die Polizei zu einem Einsatz in den Mauerpark gerufen.

Foto: Thomas Peise

+++ Streit im Mauerpark - Mann verletzt +++

Im Mauerpark in Prenzlauer Berg kam es nach ersten Informationen in der Nacht zu einem Streit. Eine Person soll Schnittverletzungen erlitten haben. Polizei und Notarzt rückten an. Näheres war zunächst nicht bekannt.