Polizeibericht Berlin: Ein Verletzter bei Brand in Restaurant

+++ Vonovia-Transporter in Brand +++

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr brannten auf einem Firmengelände an der Bergholzstraße in Tempelhof zwei Transporter der Firma Vonovia. Weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen war auch ein Container. Die Firma war in jüngerer Zeit schon mehrfach Ziel von Anschlägen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Zwei Transporter und ein Container wurden von den Flammen beschädigt.

Foto: Thomas Peise

+++ Ein Verletzter bei Brand in Restaurant +++

An der Wundtstraße in Charlottenburg brannte es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Restaurant. Dort brannte es in der Küche. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung in dem Gebäude. Die Feuerwehr hatte den Brand dann schnell unter Kontrolle. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

+++ Mercedes prallt gegen Baum - Fahrer stirbt +++

Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr kam es auf der L20 zwischen Falkensee und Schönwalde im Landkreis Havelland zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Mercedes fuhr auf der L20 aus Richtung Schönwalde kommend. In einer langgezogenen Kurve überholte er ein anderes Auto, kam dabei ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Ersthelfer befreiten ihn aus dem Wagen und begannen mit der Reanimation. Anschließend übernahm ein eingetroffener Notarzt, allerdings vergeblich. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Mercedes erlag seinen schweren Verletzungen.

Foto: Thomas Peise