1. FC Union Berlin: Gewaltsam Stadion gestürmt - Dieser Fan wird gesucht

Die Berliner Polizei fahndet mit einem Bild nach einem Mann, der am 2. November 2019 vor Anpfiff des Stadtderbys an einem Landfriedensbruch am Stadion „An der Alten Försterei“ in Köpenick beteiligt gewesen sein soll. Wie die Behörde mitteilte, ist der Mann der aktiven Fanszene des 1. FC Union Berlin zuzurechnen. Vor dem Spiel hielt er sich am Stadion im Bereich des Zugangs „Waldkasse“ unter rund 300 Heimfans auf.

Die Berliner Polizei fahndet nach diesem Union-Fan, der sich vor dem Stadtderby gewaltsam Zutritt zum Stadion „An der Alten Försterei“ verschaffte.

Foto: Polizei Berlin

Er soll sich zusammen mit anderen Personen gewaltsam Zutritt zum Stadion verschafft haben. Unbeteiligte Personen und Ordnungskräfte an der Kasse sollen mit Gewalt zur Seite gedrängt worden sein. „Dabei soll der Gesuchte gemeinsam mit den anderen Fans in Kauf genommen haben, dass Unbeteiligte und Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes hätten verletzt werden können“, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den gesuchten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats für Kriminalitätsbekämpfung im Zusammenhang mit Sportereignissen beim Landeskriminalamt Berlin in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-964521, per E-Mail an lka645@polizei.berlin.de oder jede Polizeidienstelle entgegen.

