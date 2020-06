Blaulicht-Blog: Streit eskaliert in Mitte - vier Verletzte

+++ Heftige Auseinandersetzung im James-Simon-Park +++

Die Polizei fungiert in Mitte als Streitschlichter.

Foto: Thomas Peise

In Mitte sind bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt worden. In der Nacht zu Donnerstag sei im James-Simon-Park an der Burgstraße ein Streit zwischen einer Gruppe aus sieben oder acht Personen mit einer anderen Gruppe eskaliert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen erklärte. Bei dem Streit soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Vier Menschen wurden demnach verletzt. Die Feuerwehr musste mehreren Personen wegen des Pfeffersprays die Augen ausspülen. Den Angaben zufolge flüchteten beide Gruppen anschließend. Der Auslöser für den Streit und ob auch Unbeteiligte verletzt wurden, war am Morgen zunächst unklar.

