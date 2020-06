Heftige Auseinandersetzung in Berlin-Mitte - Polizei schlichtet

Polizisten schlichten die Auseinandersetzung am James-Simon-Park. Es kam auch Pfefferspray zum Einsatz.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Heftige Auseinandersetzung in Mitte

+++ Heftige Auseinandersetzung im James-Simon-Park +++

Die Polizei fungiert in Mitte als Streitschlichter.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 1 Uhr im James-Simon-Park an der Burgstraße in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eintreffende Polizisten konnten schlichten. Die Feuerwehr musste mehreren Personen die Augen ausspülen, da auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Die genauen Hintergründe ermittelt die Polizei.

