200.000 Euro erschlichen: Corona-Betrüger gefasst

Berlin. Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der insgesamt rund 200.000 Euro an Corona-Soforthilfen erschlichen haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, sei der 30-Jährige bereits am Dienstag in seiner Neuköllner Wohnung gefasst worden und stehe im Verdacht des Subventionsbetrugs. Ihm werde vorgeworfen „in der Zeit vom 31. März 2020 bis zum 30. April 2020 zusammen mit seinem gleichfalls verdächtigen Geschäftspartner für seinen nicht mehr betriebenen Edelmetallhandel bei der Investitionsbank Berlin Zuschüsse aus den Corona-Soforthilfeprogrammen beantragt und erhalten zu haben“, heißt es.

Außerdem wird den beiden zur Last, überwiegend mittellose Personen veranlasst zu haben, gefälschte Anträge zu stellen. In insgesamt zehn Fällen sei ein Betrag von 145.000 Euro geflossen. Auf anderen Wegen soll sich der Verdächtige laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft weiteres Geld erschlichen haben.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Insgesamt hat die Polizei am Dienstag 15 Objekte durchsucht. In den Wohn- und Geschäftsräumen des 30-Jährigen habe man umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, die nunmehr ausgewertet werden sollen. „In welcher Höhe Gelder gesichert werden könnten, wird noch geprüft“, so der Sprecher weiter. Eine endgültige Übersicht über die tatsächlich vorhandenen Vermögenswerte des Mannes gebe es noch nicht. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Weitere Personen wurde nach Angaben des Sprechers nicht festgenommen.