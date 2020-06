Lankwitz: Bohrkran auf Baustelle umgestürzt

Auf einer Baustelle in der Malteserstraße in Lankwitz ist ein großer Bohrbagger umgestürzt.

+++ Bohrkran umgestürzt +++

Auf einer Baustelle an der Malteserstraße in Lankwitz ist ein großer Bohrkran umgekippt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr rückten in der Nacht zu Mittwoch an und fingen eine größere Menge ausgelaufenen Diesels an dem umgekippten Kran auf. Durch den Sturz war der Tankstutzen des Baugeräts beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war aus dem 600-Liter-Tank bereits eine größere Menge Diesel ausgelaufen. Die Feuerwehr streute Bindemittel und pumpte den defekten Tank ab. Der Bohrkran muss von einer Spezialfirma geborgen werden. Die Malteserstraße war für die Maßnahmen vor Ort in Richtung stadteinwärts knapp 1,5 Stunden gesperrt

Der Bohrkran in Seitenlage. Zur Sicherung musste die Feuerwehr anrücken.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand an Wohnhaus in Pankow +++

Rauchwolken in der Klaustaler Straße in Pankow. An einem Wohnhaus brannten ein Unterstand und ein kleines Holzhaus.

Foto: Thomas Peise

In der Klaustaler Straße in Pankow brannte es in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr an einem Wohnhaus. Es brannten ein Unterstand und ein kleines Holzhaus. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.