Polizeibericht Berlin: Frau wird Blindenstock im Bus gestohlen -Zeugen gesucht

+++ Frau wird Blindenstock in Neukölln gestohlen - Zeugen gesucht +++

Die Berliner Polizei fahndet nach einer Frau, die am Freitag, den 5. Juni 2020 in einem BVG-Bus der Linie M44 in Britz (Neukölln) einer Frau den Blindenstock gestohlen hat. Eine 32-Jährige mit einem Blindenstock stieg gegen 16 Uhr am S-Bahnhof Hermannplatz in den Bus ein. Sie saß während der Fahrt im mittleren bis hinteren Teil. An der Haltestelle Britzer Garten wollte die 32-Jährige aussteigen und bemerkte, dass ihr Blindenstock gestohlen worden sein musste. Ein Mädchen, das im Bus mitfuhr, berichtete, dass es eine mit Jogginghose bekleidete Frau gesehen hätte, die einen Stock in der Hand hielt und den Bus zuvor verlassen hatte.

Die Polizei fragt:

Wer konnte in diesem Zeitraum den Diebstahl des Blindenstocks beobachten und kann Angaben zur mutmaßlichen Diebin machen?

Wer fuhr am 5. Juni 2020 zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr im Bus der Linie M44 in Richtung Stuthirtenweg mit und hat die mit einer Jogginghose bekleidete Frau gesehen bzw. kann Angaben machen, wann und an welcher Haltestelle die mutmaßliche Diebin den Bus verlassen hatte?

Hinweise nimmt die Wache des Polizeiabschnitts 48 unter der Telefonnummer (030) 4664-448700/701 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

+++ Betrug bei Corona-Soforthilfen - Haftbefehl vollstreckt +++

Wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs haben Ermittler am Dienstag einen Haftbefehl und 15 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dem 30-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Zeit vom 31. März bis zum 30. April 2020 zusammen mit seinem gleichfalls verdächtigen Geschäftspartner für seinen nicht mehr betriebenen Edelmetallhandel bei der Investitionsbank Berlin Zuschüsse aus den Corona-Soforthilfeprogrammen beantragt und erhalten zu haben. Zudem soll er zusammen mit seinem Geschäftspartner überwiegend mittellose Personen zur Stellung solcher Anträge unter Vortäuschen einer tatsächlich nicht bestehenden unternehmerischen Tätigkeit bei der Investitionsbank Berlin veranlasst haben. Der aus diesen insgesamt zehn Anträgen erhaltene Geldbetrag soll sich auf insgesamt 145.000 Euro belaufen.

Die Ermittler konnten den Beschuldigten in seiner Wohnung in Neukölln verhaften. Bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden sollen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits Vermögensarreste über etwa 200.000 Euro gegen die Gesellschaften des Tatverdächtigen und weitere Personen erwirkt und vollstreckt. Der Verdächtige wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zu Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

+++ Fahnder fassen mutmaßlichen Handtaschendieb in Wedding +++

Fahnder der Polizei nahmen am Mittwochnachmittag einen Mann in Wedding fest. Den Einsatzkräften war gegen 17 Uhr ein Mann aufgefallen, der auf einem Fahrrad scheinbar ziellos hin und her fuhr. In der Otawistraße soll der Radfahrer von hinten an eine Passantin herangefahren und ihr die Handtasche aus der Hand gerissen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in die Togostraße, wo ihn die Einsatzkräfte festnahmen. Bei der Festnahme schlug und trat der 21-Jährige in Richtung der Polizisten, sodass ein Beamter Reizgas einsetzte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, wovon einer seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen in Polizeigewahrsam. Die Festnahme erfolgte im Rahmen eines Sondereinsatzes zu mehreren Taschendiebstählen im Stadtteil. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen nun, ob der 21-Jährige ebenfalls für die zurückliegenden Taten verantwortlich ist.

+++ Bohrkran in Lankwitz umgestürzt +++

Auf einer Baustelle in der Malteserstraße in Berlin Lankwitz ist schon am frühen Nachmittag ein grosser Bohrbagger umgestürzt. Die Feuerwehr wurde dann aber erst gegen 22 Uhr alarmiert. Die Beamten mussten Diesel aufnehmen und entsorgen, ebenso Erdreich in das Diesel eingesickert war.

Foto: Thomas Peise

Auf einer Baustelle an der Malteserstraße in Lankwitz ist ein großer Bohrkran umgekippt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr rückten in der Nacht zu Mittwoch an und fingen eine größere Menge ausgelaufenen Diesels an dem umgekippten Kran auf. Durch den Sturz war der Tankstutzen des Baugeräts beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war aus dem 600-Liter-Tank bereits eine größere Menge Diesel ausgelaufen. Lesen Sie hier den kompletten Bericht.

+++ Brand an Wohnhaus in Pankow +++

Rauchwolken in der Klaustaler Straße in Pankow. An einem Wohnhaus brannten ein Unterstand und ein kleines Holzhaus.

Foto: Thomas Peise

In der Klaustaler Straße in Pankow brannte es in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr an einem Wohnhaus. Es brannten ein Unterstand und ein kleines Holzhaus. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Taxifahrer in Wittenau überfallen +++

In der vergangenen Nacht ist in Wittenau ein Taxifahrer überfallen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll 53-jährige Taxifahrer mit seinem Pkw kurz vor 1 Uhr an der Oranienburger Straße Ecke Blunckstraße gestanden haben, als ein Mann plötzlich mit einer vorgehaltenen Waffe die Fahrertür öffnete und ihn zur Herausgabe von Geld zwang. Nachdem der 53-Jährige zeigte, wo seine Geldbörse lag, nahm der Räuber diese an sich und entfernte sich mit einem unbekannten Begleiter in die Blunckstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt.