Ein Hund hat am Dienstag für eine Sperrung der U-Bahn-Linie 7 in Charlottenburg geführt.

U-Bahn Hund im Gleisbett legt U7 in Charlottenburg lahm

Ein Hund hat am Dienstagnachmittag für eine Unterbrechung der U7 in Charlottenburg gesorgt. Das Tier war offenbar zwischen den U-Bahnhöfen Richard-Wagner-Platz und Mierendorffplatz in den Tunnel gelangt. Ein Feuerwehrsprecher sagte, man warte zurzeit darauf, dass die BVG den Strom abstelle, dann werde man versuchen, das Tier einzufangen. Sollte sich der Hund allerdings nicht anfassen lassen, müsse man noch auf einen Hundefänger der Polizei warten. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Der U-Bahn-Verkehr war zwischen den Bahnhöfen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz unterbrochen. Die BVG rät, die S-Bahn von Rathaus Spandau beziehungsweise Rathaus Charlottenburg zu nutzen oder zu versuchen, zur U2 zu kommen respektive auf die Buslinien auszuweichen.

Wie lange die Unterbrechung noch dauern würde, war zunächst unklar.