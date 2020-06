Kreuzberg: Polizisten am Kottbusser Tor angegriffen

+++ Zivilpolizisten am Kottbusser Tor angegriffen +++

Zivilpolizisten sind am späten Montagabend am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 22.50 Uhr zunächst zwei mutmaßliche Drogendealer kontrollieren. Laut Polizei mischte sich während der Kontrolle eine 27 Jahre alte Frau ein. Weil sie den Forderungen nach Abstand nicht nachkam, wurde sie vorläufig festgenommen. Dabei leistete sie Widerstand. Durch die Rangelei wurden laut Polizei weitere Bahn-Gäste auf die Situation aufmerksam. "Es solidarisierten sich um die 20 Personen mit der 27-Jährigen und wollten ihre Festnahme verhindern, indem sie die Einsatzkräfte schubsten, wegdrückten und anbrüllten", heißt es in der Polizei-Mitteilung. Eine 24-Jährige habe dabei versucht, die Festgenommene zu befreien. Die 27-Jährige habe dann zunächst fliehen können. Als auch uniformierte Einsatzkräfte eintrafen, beruhigte sich die Lage. Bei der 24-Jährigen wurden die Personalien festgestellt. Auch die 27-jährige Frau wurde außerhalb des U-Bahnhofes erneut festgenommen. Bei ihr wurden ebenfalls die Personalien festgestellt. Beide Frauen kamen anschließend wieder auf freien Fuß. Weitere Ermittlungen laufen.

+++ S-Bahn-Kontrolleur von 33-Jährigem mit Machete bedroht +++

Ein Kontrolleur ist in der S-Bahn in Strausberg (Märkisch-Oderland) von einem Fahrgast mit einer Machete bedroht worden. Der 33-Jährige sollte seinen Fahrschein vorzeigen, baute sich stattdessen aber „in Drohgebärde mit einer Machete in der Hand vor dem Kontrolleur auf“, wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte. Als die alarmierten Polizisten beim nächsten Halt am S-Bahnhof Strausberg am Montag hinzugekommen seien, habe der Mann von dem Kontrolleur abgelassen und sich das Messer von den Beamten widerstandslos abnehmen lassen.

Bei ihm fanden die Beamten auch ein Döschen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen, das sie ebenfalls sicherstellten, wie es weiter hieß. Gegen den 33-Jährigen ergingen demnach drei Strafanzeigen: eine wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, eine weitere wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine wegen des Erschleichens von Leistungen.

+++ Feuerwehr rettet Mutter und Kind aus brennender Wohnung +++

Die Feuerwehr musste in Hellersdorf zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung retten.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Wohnungsbrand in Hellersdorf ist mindestens eine Frau verletzt worden. Sie konnte sich am frühen Dienstagmorgen zusammen mit ihrem Kind vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr. Angaben über den Gesundheitszustand des Kindes konnten nicht gemacht werden. Es wurde jedoch vorsorglich zusammen mit der Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr fingen Einrichtungsgegenstände in der Erdgeschosswohnung der Frau um kurz vor 3 Uhr Feuer. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand in dem fünfgeschossigen Haus in der Schönburger Straße und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

In einer Anlage am Adlergestell brannte eine Laube ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Gartenlaube komplett in Flammen +++

In der Nacht ist in einer Kleingartenanlage in Grünau eine Laube komplett abgebrannt. Die Feuerwehr hatte zunächst ein Problem mit der Wasserversorgung. Gegen 2.25 Uhr war die Laube gelöscht. Ob sich Personen in dem Gebäude befanden, ist noch unklar.

In Lichtenberg brannten mehrere Autos.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mehrere Autos durch Feuer beschädigt +++

In der vergangenen Nacht hat ein Auto in Fennpfuhl gebrannt. Kurz vor 2 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rudolf-Seiffert-Straße zu dem brennenden Toyota alarmiert. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Dieses hatte auf vier weitere Autos, einen Mercedes, zwei Renaults und einen VW, übergegriffen. Neben den Wagen wurden auch fünf Fahrräder und zwei Roller durch die Flammen beschädigt. Der Toyota brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Mann bei Streit niedergestochen +++

Am Montagabend ist ein Mann bei einem Streit in Staaken schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 20.10 Uhr in einem Hausflur eines Wohnhauses in der Maulbeerallee zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen und dem 39-Jährigen gekommen sein. In der Folge erlitt der Ältere Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus, in dem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde noch am Ort festgenommen. Eine Mordkommission prüft den Sachverhalt und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ BVG-Bus erfasst Radfahrerin +++

Am Montagabend ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in Niederschöneweide schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger gegen 20.10 Uhr mit einem BVG-Bus der Linie 160 die Schnellerstraße in Richtung Spreestraße und wollte links in die Hasselwerderstraße abbiegen. Dabei erfasste er die 43-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in der Schnellerstraße in Richtung Britzer Straße unterwegs war und dem Bus entgegenkam. Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Mutiger Zeuge hält Einbrecher fest +++

Polizisten haben am Montag in Charlottenburg nach einem Wohnungseinbruch einen Mann festgenommen. Nach eigenen Angaben hörte ein 25-jähriger Anwohner kurz nach 14 Uhr in der Sophie-Charlotten-Straße ein klirrendes Geräusch vom Innenhof. Dann sah er, wie ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster einer Erdgeschosswohnung öffnete, in die Wohnung einstieg und kurze Zeit später diese wieder verließ.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, folgte dem mutmaßlichen Einbrecher und hielt ihn noch in der Nähe fest, bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen entdeckten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut in Form von Geld sowie ein Messer bei ihm und beschlagnahmten beides. Die eingesetzten Kräfte brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam.

+++ Rollerfahrerin von Auto erfasst +++

Schwer verletzt wurde eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag in Prenzlauer Berg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 21-Jährige gegen 17.40 Uhr mit einem BMW in der Hosemannstraße unterwegs und wollte links in die Grellstraße abbiegen, um ihre Fahrt in Richtung Greifswalder Straße fortzusetzen. Dabei erfasste sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 47-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad die Grellstraße in Richtung Preußstraße befuhr. In der Folge stürzte die Rollerfahrerin, erlitt Bein- sowie Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.