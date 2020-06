Blaulicht-Blog: Mutter und Kind aus brennender Wohnung gerettet

+++ Feuerwehr rettet Mutter und Kind aus brennender Wohnung +++

Bei einem Wohnungsbrand in Hellersdorf ist mindestens eine Frau verletzt worden. Sie konnte sich am frühen Dienstagmorgen zusammen mit ihrem Kind vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr. Angaben über den Gesundheitszustand des Kindes konnten nicht gemacht werden. Es wurde jedoch vorsorglich zusammen mit der Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr fingen Einrichtungsgegenstände in der Erdgeschosswohnung der Frau um kurz vor 3 Uhr Feuer. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand in dem fünfgeschossigen Haus in der Schönburger Straße und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

In einer Anlage am Adlergestell brannte eine Laube ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Gartenlaube komplett in Flammen +++

In der Nacht ist in einer Kleingartenanlage in Grünau eine Laube komplett abgebrannt. Die Feuerwehr hatte zunächst ein Problem mit der Wasserversorgung. Gegen 2.25 Uhr war die Laube gelöscht. Ob sich Personen in dem Gebäude befanden, ist noch unklar.

In Lichtenberg brannten mehrere Autos.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mehrere Autos durch Feuer beschädigt +++

In der vergangenen Nacht hat ein Auto in Fennpfuhl gebrannt. Kurz vor 2 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rudolf-Seiffert-Straße zu dem brennenden Toyota alarmiert. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Dieses hatte auf vier weitere Autos, einen Mercedes, zwei Renaults und einen VW, übergegriffen. Neben den Wagen wurden auch fünf Fahrräder und zwei Roller durch die Flammen beschädigt. Der Toyota brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Mutiger Zeuge hält Einbrecher fest +++

Polizisten haben am Montag in Charlottenburg nach einem Wohnungseinbruch einen Mann festgenommen. Nach eigenen Angaben hörte ein 25-jähriger Anwohner kurz nach 14 Uhr in der Sophie-Charlotten-Straße ein klirrendes Geräusch vom Innenhof. Dann sah er, wie ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster einer Erdgeschosswohnung öffnete, in die Wohnung einstieg und kurze Zeit später diese wieder verließ.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, folgte dem mutmaßlichen Einbrecher und hielt ihn noch in der Nähe fest, bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen entdeckten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut in Form von Geld sowie ein Messer bei ihm und beschlagnahmten beides. Die eingesetzten Kräfte brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam.