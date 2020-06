Nach Raubüberfall: Polizei sucht Jugendliche mit Fotos

Mit Bildern sucht die Berliner Polizei drei Jugendliche, die am 27. Januar in Charlottenburg einen 15-Jährigen beraubt haben solle

Die Berliner Polizei sucht mit Fotos nach drei Jugendlichen, die einen 15-Jährigen auf dem U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz in Charlottenburg überfallen haben sollen. Die drei Verdächtigen sollen ihr Opfer am 27. Januar gegen 14.50 Uhr geschlagen und ihm seine Jacke geraubt haben. Anschließens seien sie mit der Beute in unbekannter Richtung entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben:

Erster Verdächtiger:

Foto: Polizei Berlin

circa 17-18 Jahre alt

etwa 180-185 cm groß

sportliche Figur mit dickerem Bauch

braune, kurze Haare

dunkelblaue Lacoste-Weste

graue Jogginghose

weiße Schuhe

sprach Deutsch

Foto: Polizei Berlin

Zweiter Verdächtiger:

circa 17-18 Jahre

etwa 175 cm groß

dicke Statur

grüne Augen

braune, kurze Haare

schwarz-graue Daunenjacke

schwarze Jeanshose

sprach Deutsch

Foto: Polizei Berlin

Zum dritten Tatverdächtigen veröffentlichte die Polizei keine Personenbeschreibung.

Die Ermittler fragen, wer Angaben zu den drei abgebildeten Jugendlichen machen kann, Informationen über ihren Aufenthaltsort hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann. Diese nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-273327 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271010 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.