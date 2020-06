Mutmaßliche Schläger vom S-Bahnhof Friedrichstraße gefasst

Berlin. Schneller Fahndungserfolg: Nur wenige Tage, nachdem die Bundespolizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Männern gestartet hat, konnten diese identifiziert werden. Innerhalb kurzer Zeit gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Zu Beginn dieser Woche stellte sich einer der Gesuchten selbst, der Zweite konnte später im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle identifiziert werden. Dies teilte die Bundespolizei auf Twitter mit.

++Schneller Fahndungserfolg++



Nach einer gef. Körperverletzung am Bhf. #Friedrichstraße suchten wir mit Bildern nach den Tätern & konnten sie wenige Tage später nach zahlreichen Hinweisen festnehmen.



Vielen Dank an alle Hinweisgeber! #goodjob



Den beiden zur Tatzeit 19 Jahre alten Berlinern wird vorgeworfen, am 8. Februar 2020 auf dem S-Bahnhof Friedrichstraße einen 62-jährigen Mann mehrfach geschlagen und getreten zu haben. Das Opfer hatte dabei eine erhebliche Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden erlitten. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am 8. Juni, vier Monate nach der Tat, hatte die Bundespolizei die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Schläger vom S-Bahnhof Friedrichstraße: Bilder aus Überwachungskamera halfen beim Aufspüren

Die Bundespolizei hatte mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den zwei Männern gesucht. Der Übergriff soll sich in den Morgenstunden des 8. Februar ereignet haben. Demnach stieg das spätere Opfer, ein in Berlin lebender irischer Staatsbürger, gegen 6.45 Uhr aus dem Zug aus. Kurz darauf sollen ihn die beiden Männer zunächst mehrfach geschlagen und getreten haben. Dann soll einer der beiden den 62-Jährigen so heftig in den Rücken getreten haben, dass er in Richtung der Bahnsteigkante fiel, während zeitgleich ein Zug einfuhr.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Bundespolizei wurde er von der Bahn allerdings nicht berührt. Durch den Sturz habe er aber eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfungen erlitten und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Hintergründe des Angriffs seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.