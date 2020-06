Bundespolizei sucht mit Bildern nach unbekannten Schlägern

Die Bundespolizei sucht nach zwei Schlägern, die am 8. Februar einen 62-Jährigen am Bahnhof Friedrichstraße angegriffen haben sollen.

Berlin. Die Bundespolizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die einen 62-Jährigen am Bahnhof Friedrichstraße angegriffen und verletzt haben sollen. Der Übergriff hat sich laut Mitteilung bereits in den Morgenstunden des 8. Februar ereignet. Demnach stieg das spätere Opfer, ein in Berlin lebender irischer Staatsbürger, gegen 6.45 Uhr aus dem Zug aus. Kurz darauf sollen ihn die beiden Männer zunächst mehrfach geschlagen und getreten haben. Dann soll einer der beiden den 62-Jährigen so heftig in den Rücken getreten haben, dass er in Richtung der Bahnsteigkante fiel, während zeitgleich ein Zug einfuhr.

Wer kennt diesen Mann?

Foto: Bundespolizei

Nach Auskunft einer Sprecherin der Bundespolizei wurde er von der Bahn allerdings nicht berührt. Durch den Sturz habe er aber eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfungen erlitten und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Hintergründe des Angriffs seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei fragt, wer die beiden jungen Männer auf den Bildern kennt oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort geben kann. Hinweise nimmt die Inspektion am Berliner Hauptbahnhof telefonisch unter der Nummer 030 / 20622 93 60 sowie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.