Brennende Autos am Arkonaplatz in Mitte

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: In der Nacht brannten in Berlin wieder Autos

In Kreuzberg und Mitte gingen in der Nacht zu Montag erneut Autos in Flammen auf. Mehrere Täter sollen einen Elektro-BMW am May-Ayim-Ufer in Brand gesteckt haben. Auch umliegender Spermüll und eine mobile Toilette fingen Feuer. Gegen 4 Uhr brannten am Arkonaplatz mehrere hochwertige Fahrzeuge, darunter ein Porsche und Ford Mustang. Nach ersten Erkenntnissen brannten mindestens vier Autos, zwei wurden beschädigt.

In Kreuzberg brannte ein Elektro-Auto. Auch eine Toilette fing Feuer.

Foto: Morris Pudwell