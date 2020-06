Blaulicht-Blog: Abbiegendes Autos erfasst Radfahrerin

+++ Wieder ein Abbiegeunfall - Radfahrerin schwer verletzt +++

Sonntagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Kreuzberg gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.15 Uhr die Skalitzer Straße in Richtung Wiener Straße. An der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Kottbusser Straße bog er nach rechts ab und erfasste eine 53 Jahre alte Radfahrerin, die die Kottbusser Straße in Richtung Wiener Straße überquerte.

Durch den Zusammenstoß soll die 53-Jährige gegen die Motorhaube des Wagens geprallt und anschließend auf der Straße zum Liegen gekommen sein. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.

+++ Auto stößt mit Rettungswagen zusammen - Drei Leichtverletzte +++

Am Sonntagabend ist eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in Lichtenberg mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 43 Jahre alte Citroen-Fahrerin gegen 20.45 Uhr die Ruschestraße in Richtung der Vulkanstraße. An der Kreuzung Ruschestraße Ecke Josef-Orlopp-Straße stieß sie mit dem Rettungswagen zusammen, der mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn auf der Josef-Orlopp-Straße in Richtung der Siegfriedstraße fuhr und von einem 47-Jährigen gesteuert wurde.

Durch den Unfall wurden beide Fahrer, sowie eine 26-jährige Beifahrerin, die im Citroen mitfuhr, leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen mit herbeigerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

+++ Drei leicht Verletzte bei Unfall +++

+++ In der Nacht brannten wieder Autos +++

Fünf Autos sind am frühen Montagmorgen bei Bränden in Mitte und Kreuzberg zerstört worden. Vier Fahrzeuge fingen an mehreren Stellen rund um den Arkonaplatz Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Durch die Hitzeeinwirkung wurden insgesamt zehn weitere Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Zudem brannte in der Nacht ein Auto in Kreuzberg. Auch hier konnten die Flammen gelöscht werden, Verletzte gab es ebenfalls keine.

In Kreuzberg brannte ein Elektro-Auto. Auch eine Toilette fing Feuer.

Foto: Morris Pudwell

Auch in Gesundbrunnen brannte ein Auto. Ein Anwohner der Behmstraße hörte gegen 0.30 Uhr ein Knallgeräusch, schaute aus einem Fenster seiner Wohnung und sah ein Auto in Flammen aufgehen. Zusätzlich nahm er eine Person wahr, welche von dem brennenden Wagen zu einem wartenden Auto rannte. Kurz darauf entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Gesundbrunnenzentrum. Alarmierte Brandbekämpfer löschten den Brand, der zwischenzeitlich auf zwei weitere Pkw übergriff.