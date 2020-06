Polizeibericht Berlin: Pkw überschlägt sich nach Unfall in Tempelhof

Ein Pkw hat sich nach einem Unfall in Tempelhof überschlagen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 7. Juni.

+++ Pkw überschlägt sich nach Unfall +++

Ein Autofahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Tempelhof verletzt worden. Der Autofahrer verlor gegen 21 Uhr auf der Gradestraße die Kontrolle über den Pkw. Er prallte erst gegen einen kleinen Baum und überschlug sich anschließend. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr richtete den Wagen wieder auf.

+++ 93 Festnahmen und 28 verletzte Beamte nach Demos +++

Bei dem Polizeieinsatz anlässlich der anti-rassistischen Demonstrationen am Samstag in Berlin sind 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Drei von ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Demnach erfolgten die Festnahmen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs. Es befanden sich laut Polizei rund 800 Polizisten zur Begleitung der Versammlungen im Innenstadtbereich im Einsatz. Mehr über die Demonstration auf dem Alexanderplatz lesen Sie hier.

+++ Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto +++

Bei der Kollision mit einem Auto ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 5 zwischen dem Einkaufszentrum Havelpark und Dallgow-Döberitz (Kreis Havelland). Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Die Untersuchung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen dauerte am frühen Sonntagmorgen noch an.