SEK-Einsatz nach Raubüberfall in Neuköllner Supermarkt

In Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen SEK-Einsatz gegeben. Die Spezialeinsatzkräfte suchten in einem Supermarkt an der Karl-Marx-Straße nach einem Raub nach den Tatverdächtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten gegen 0.25 Uhr zwei Unbekannte an einem Seiteneingang der Filiale. Als eine 46-Jährige die Tür von innen öffnete, wurde sie von den Männern mit einem Messer bedroht und ins Geschäft zurückgedrängt. Zusammen mit der Mitarbeiterin gingen sie in die weiteren Räume, wo die Räuber die drei anwesenden Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter in einem Raum sammelten. Sie bedrohten die Mitarbeiter und forderten die Öffnung eines Geldschrankes.

Raubüberfall auf Supermarkt: Mitarbeiter flüchten

In einem günstigen Moment gelang den Angestellten die Flucht aus dem Geschäft. Da jedoch nicht feststand, ob die Räuber ebenfalls aus dem Geschäft flüchteten, durchsuchte das SEK die Filiale. Die Tatverdächtigen konnten nicht entdeckt werden. Die Angestellten blieben unverletzt.

Während der Maßnahme versammelten sich zahlreiche Schaulustige vor der Filiale. Aus dieser Gruppe wurden Kräfte der Polizei mit einer Flasche beworfen. Ein Mann konnte festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort noch entlassen. Der Einsatz dauerte knapp 2,5 Stunden. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 übernahm die weiteren Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.