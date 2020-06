Lkw erfasst Radfahrerin – Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 3. Juni 2020, gegen 11.50 Uhr an der Petersburger Straße Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ereignet hat, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Bei dem Unfall wurde eine 62 Jahre alte Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Die Ermittler fragen:

• Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben dazu machen?

Hinweise bitte an die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 5 in der Rüdersdorfer Straße 61 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-572800 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden. Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden. Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden. Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden.

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden.



Mehr zum Thema:

Nach tödlichem Unfall: Experte kritisiert Pop-up-Radwege