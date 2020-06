Polizeibericht Berlin: Auto steckt in Tramschienen-Bett fest

+++ Auto gerät auf Tramschienen +++

An der Ecke Friedrich-Engels-Straße und Kastanienallee in Pankow ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Pkw ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Dabei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war am Ort und sicherte die Unfallstelle. Ein Abschleppwagen brachte den Wagen dann wieder auf die Straße.

+++ SEK-Einsatz in Rathenow nach Schüssen aus Wohnhaus +++

Schüsse aus einem Fenster eines Wohnhauses haben am Donnerstagabend in Rathenow (Landkreis Havelland) einen SEK-Einsatz ausgelöst. Ein Mann habe mehrmals geschossen, teilte die Polizei mit. Auch das Spezialkommando wurde hinzugerufen. Der Mann stellte sich der Polizei. Er gab an, unter Drogeneinfluss zu stehen. Verletzt wurde niemand. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.