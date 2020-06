Unfall in Berlin: Radfahrerin von Betonmischer überrollt und getötet

Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden.

Berlin. Bei einem Unfall am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst und tödlich verletzt worden. Fotos vom Unfallort zeigten das völlig zerstörte Fahrrad unter dem Betonmischer.

Das zerquetsche Fahrrad unter dem Betonmischer. Die Einsatzkräfte haben die Unfallstelle abgeschirmt.

Foto: Maurizio Gambarini

„Wir haben drei weitere Personen rettungsdienstlich versorgt und eine davon in eine Klinik transportiert“, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Bei einem #Verkehrsunfall in #Friedrichshain

Am #Petersburger_Platz / #Mühsamstraße wurde eine Frau tödlich verletzt. Wir haben drei weitere Personen rettungsdienstlich versorgt und eine davon in eine Klinik transportiert. Die @polizeiberlin hat die Ermittlungen übernommen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 3, 2020

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer die Petersburger Straße in Richtung Landsberger Allee. Als er gegen 11.45 Uhr rechts in die Mühsamstraße abbiegen wollte, erfasste er dabei die 62 Jahre alte Radfahrerin, die die Petersburger Straße ebenfalls in dieselbe Richtung befuhr. Die Fahrradfahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Ort verstarb.

Der Fahrer des Betonmischers erlitt einen Schock und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Petersburger Straße in Richtung Prenzlauer Berg war bis ca. 15.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Radunfall in Friedrichshain: Schon acht Radfahrer bei Unfällen gestorben

Erst am 19. Mai war ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer in Berlin-Hohenschönhausen von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Der Radfahrer fuhr auf dem Radweg an der Rhinstraße Ecke Landsberger Allee. Neben ihm war ein 49 Jahre alter Lastwagen-Fahrer in derselben Richtung unterwegs. Der Lkw bog rechts auf die Landsberger Allee ab, erfasste dabei den Radfahrer und überrollte ihn, so die Polizei. Der Radfahrer starb noch am Unfallort.

Seit Jahresanfang sind in Berlin acht Radfahrende bei Verkehrsunfällen getötet worden. Eine Übersichtskarte des ADFC zeigt die Unfallorte auf einer Karte.

Mahnwache für die am 8. Januar 2020 getötete Radfahrerin am Kottbusser Tor.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Unfälle im Überblick

8. Januar 2020: Eine 68 Jahre alte Radfahrerin wird bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Kottbusser Tor in Kreuzberg tödlich verletzt.

19. Januar 2020: Eine Radfahrerin in Johannisthal wird vom Fahrer eines BVG-Busses beim Rechtsabbiegen überfahren und unter dem Bus eingeklemmt. Sie erleidet so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstirbt.

31. Januar 2020: Eine 79 Jahre alte Radfahrerin wird in Tegel von einem Sattelzug erfasst, der in die Auffahrt zur Autobahn A 111 einbiegt. Sie verstirbt am 3. Februar an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

2. Februar 2020: Ein 53 Jahre alter Radfahrer stürzt in Friedrichshagen beim Befahren eines Gehweg und zieht sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstirbt.

7. Februar 2020: Ein 64 Jahre alter Radfahrer wird von einem BMW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der schwerstverletzte Radfahrer wird nach einer Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später verstirbt. Der BMW soll beim Überholen ins Schlingern geraten und dadurch auf die Busspur geraten sei, wo er den Radfahrer von hinten angefahren haben soll.

4. Mai 2020: In Tiergarten stürzt eine 50 Jahre alte Radfahrerin und erleidet dabei schwere Kopfverletzungen. Sie soll mit dem rechten Pedal an den Bordstein gekommen sein und dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren haben. Am 10. Mai stirbt sie an ihren Verletzungen.

18. Mai 2020: Ein 47 Jahre alter Radfahrer wird in Lichtenberg an der Landsberger Allee von einem abbiegenden Lkw erfasst. Er verstirbt noch am Unfallort.

Insgesamt 26 Menschen im Straßenverkehr getötet

Damit wurden seit Jahresbeginn laut der Polizeistatistik 26 Menschen im Straßenverkehr getötet: 9 Fußgänger, 8 Radfahrer, 5 Motorrad- oder Rollerfahrer, 2 Autoinsassen und 2 sonstige Verkehrsteilnehmer. Im vergangenen Jahr kamen 40 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben. Darunter stellten die Fußgänger die größte Gruppe (24).

Am 17. Mai starb ein Radfahrer, als er im Volkspark Friedrichshain querfeldein von einem Berg hinunter fuhr, stürzte und sich das Genick brach.

