Berlin Reinickendorf: Mann stirbt nach Schlägerei im Maßregelvollzug

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung im Maßregelvollzug am Olbendorfer Weg in Borsigwalde (Reinickendorf) ist ein Mann am Dienstag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost am Mittwoch mitteilte, gerieten gegen 16 Uhr ein 28-Jähriger und ein 66-Jähriger in Streit. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt. Die Reanimation im Rettungswagen blieb erfolglos. Der Mann erlag noch am Ort seinen Verletzungen. Der 66-Jährige soll nach Morgenpost-Informationen Tritte gegen den Kopf bekommen haben.

Der 28-Jährige wird am Mittwoch einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt. Die 4. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

