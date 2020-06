Die Feuerwehr löschte einen Dachstuhlbrand in Weißensee.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 3. Juni.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Dachstuhlbrand in Weißensee

+++ Dachstuhlbrand in Weißensee +++

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Brand nach Weißensee (Pankow) ausgerückt. An der Hansastraße brannte der Dachstuhl der ehemaligen Kinderklinik. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln vor Ort und hatte den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird ermittelt. In der Vergangenheit gab es öfter Brände auf dem ehemaligen Klinikgelände.