Schöneberg: Polizisten retten Habicht-Küken "Flauschi"

+++ Polizisten retten in Schöneberg Habicht-Küken +++

In Schöneberg haben Polizisten am Wochenende ein Habicht-Küken entdeckt, das offenbar aus dem Nest gefallen war. „Flauschi saß teilnahmslos unter einem großen Baum, seine Eltern offenbar desinteressiert oben in ihrem Nest“, schrieb die Polizei auf Facebook.

Ein Wildtierexperte wurde hinzugezogen, der erklärte, dass Habicht-Küken sich manchmal gegenseitig aus dem Nest schubsen. Der Mitarbeiter der Naturwacht Berlin nahm das Junge mit. Jetzt wird es in der Station Marienfelde aufgezogen und später ausgewildert.

+++ Feuer in Wohnung ausgebrochen +++

In dieser Wohnung hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

In einer Wohnung im Ortsteil Lichtenrade hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Von der Feuerwehr hieß es, die rund 80 Quadratmeter große Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Riedingerstraße sei völlig von den Flammen erfasst worden. Mittlerweile sei der Brand gelöscht. Polizei und Rettungsdienst betreuten sieben Menschen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

+++ Verkehrsbehinderungen wegen Fahrradkorso +++

Am Dienstag hat eine Fahrraddemonstration in Berlin stattgefunden. Die Strecke führte ab der Glienicker Brücke in Wannsee zum Regierungsvierte in Mitte.

Um 10:00 Uhr beginnt eine #Farraddemo ab der Glienicker Brücke in #Wannsee mit Ziel Regierungsviertel. Strecke: Königstraße, #A115 und Straße des 17. Juni. Die #A115 wird dafür gegen 11:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Kreuz Zehlendorf und AD Funkturm #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 2, 2020

+++ E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Autofahrer in Mitte +++

Ein E-Scooter-Fahrer hat Montagabend bei einem Unfall in Tiergarten (Mitte) Bein- und Rumpfverletzungen erlitten. Der 44-Jährige fuhr auf der Potsdamer Straße in Richtung Schöneberger Ufer. An der Kreuzung Ben-Gurion-Straße Ecke Potsdamer Straße stieß er mit einem 56 Jahre alte Renault-Fahrer zusammen, der von der Ben-Gurion-Straße auf die Potsdamer Straße fahren wollte. Eine 33 Jahre alte Zeugin leistete erste Hilfe. Der E-Scooter-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Transporter prallt auf BVG-Bus +++

Der Transporter krachte in das Heck des BVG-Busses.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem BVG-Bus in Marzahn-Hellersdorf sind fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden am frühen Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei Menschen aus dem Transporter waren demnach mittelschwer, drei aus dem Bus leicht verletzt. Eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe sagte am Morgen, der Transporter sei gegen einen Bus der Nachtlinie N5 gefahren, der an der Haltestelle Märkische Allee/Alt-Friedrichsfelde gestanden hätte. Weitere Details zum Unfallhergang waren noch unklar, die Polizei hatte dazu zunächst keine Informationen.

+++ Streit um Religion endet mit Platzwunde +++

In der vergangenen Nacht ist es in Mitte nach gegenseitigen Beleidigungen mit religiösen Hintergründen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 23.25 Uhr ein 21-Jähriger und sein unbekannt gebliebener Begleiter einen 39-Jährigen am Alexanderplatz aufgrund einer mitgehörten Äußerung religiös beleidigt haben. Der 39-Jährige soll dann eine religiöse Beleidigung erwidert haben.

Nun soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 39-Jährige zu Boden gebracht und am Boden liegend durch den 21-jährigen und seinen unbekannt gebliebenen Begleiter geschlagen und getreten wurde. In der Nähe patrouillierende Polizisten hörten die Hilferufe des am Boden Liegenden und kamen zu Hilfe. Der Begleiter des 21-jährigen mutmaßlichen Schlägers konnte kurz zuvor unerkannt entkommen. Der 21-Jährige wurde nach einer Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 39-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die durch Rettungskräfte der Feuerwehr am Ort behandelt wurde. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Drei Geldautomaten in Flammen +++

Innerhalb von kurzer Zeit haben drei Geldautomaten in Berlin gebrannt. Die Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen in Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.

+++ Auto prallt gegen Laternemast - Fahrer tot +++

Ein Autofahrer ist in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit seinem Fahrzeug gegen einen Laternenmast geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der 29-Jährige sei am Montagabend in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Teile des Laternenmastes seien durch die Kollision herabgefallen und hätten ein weiteres Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang.