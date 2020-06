+++ Gesuchter Brandstifter aus Berlin durch Käse-Klau aufgeflogen +++

Ein per Haftbefehl gesuchter Brandstifter aus Berlin, der sich seit Wochen im Wald bei Rostock versteckt haben soll, ist bei einem Ladendiebstahl aufgeflogen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte, wurde der 40-Jährige am Pfingstsonntag dabei ertappt, wie er eine Packung Käse im Wert von 2,39 Euro in einem Geschäft im Hauptbahnhof Rostock entwendete. Nachdem die Bundespolizei vom Personal gerufen wurde, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein U-Haftbefehl des Amtsgerichtes Berlin-Tiergarten wegen schwerer Brandstiftung vorlag.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Berliner im März einen Brand auf dem Dielenfußboden in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegt. Schnell alarmierte Beamte konnten das Feuer löschen, bevor noch größerer Schaden im Haus entstand.

Danach soll der Mann getürmt sein und sich trotz Einreisesperre im Nordosten einsam im Wald niedergelassen haben. In dem Waldstück in Markgrafenheide unweit der Ostsee fanden die Beamten sein Zelt und einen bescheidenen Hausstand. Dieser wurde ihm hinterhergebracht - in eine Haftanstalt, in die er vor seiner Überstellung eingeliefert wurde.

+++ Mann geschubst und mit Flasche geschlagen +++

Ein Mann ist am Montag in Friedrichshain von einer Gruppe angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen worden. Der 32-Jährige erlitt schwere Kopf- und Handverletzungen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Ermittlungen zufolge lief der Mann gegen 20 Uhr von der Schillingbrücke zum Paula-Thiede-Ufer. Dort wurde er von zwei Männern einer sechsköpfigen Gruppe geschubst. Die anderen vier gingen weiter. Die beiden Angreifer aber sollen dem 32-Jährige nachgelaufen und ihm im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Glasflasche mehrfach auf den Kopf geschlagen haben, bis diese zerbrach. Das Duo flüchtete dann in Richtung Ufer. Polizisten nahmen noch in der Nähe zwei Tatverdächtige fest. Die beiden Männer im Alter von 25 und 28 Jahren kamen in ein Gewahrsam, wo sie nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen wieder entlassen wurden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5.

+++ Polizisten retten in Schöneberg Habicht-Küken +++

Foto: Facebook/Polizei Berlin

In Schöneberg haben Polizisten am Wochenende ein Habicht-Küken entdeckt, das offenbar aus dem Nest gefallen war. „Flauschi saß teilnahmslos unter einem großen Baum, seine Eltern offenbar desinteressiert oben in ihrem Nest“, schrieb die Polizei auf Facebook.

Ein Wildtierexperte wurde hinzugezogen, der erklärte, dass Habicht-Küken sich manchmal gegenseitig aus dem Nest schubsen. Der Mitarbeiter der Naturwacht Berlin nahm das Junge mit. Jetzt wird es in der Station Marienfelde aufgezogen und später ausgewildert.

+++ Drei Geldautomaten brennen - Staatsschutz ermittelt +++

In Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg haben am Dienstagfrüh insgesamt drei Geldautomaten gebrannt. Der Staatsschutz ermittelt zu den Zusammenhängen und insbesondere zu einer möglichen politischen Motivation, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zunächst brannte gegen 2.55 Uhr ein Geldautomat an der Annenstraßen. Ein Passant verständigte die Feuerwehr. Kurze Zeit später - gegen 3.10 Uhr - sah ein Busfahrer Flammen an einem Automaten an der Schöneberger Straße und löschte diese. Um 3.15 Uhr brannte der nächste Geldautomat an der Ebelingstraße. Eine 81 Jahre alte Anwohnern verständigte die Feuerwehr. Die drei Automaten waren alle nicht mehr funktionstüchtig. Die Flammen griffen nicht auf umliegende Objekte über.

+++ Seit Weihnachten gesuchter Räuber in Tempelhof festgenommen +++

Ein gesuchter Räuber ist am Sonnabend am S-Bahnhof Südkreuz in Tempelhof von der Polizei festgenommen worden. Der 26-Jährige soll am 26. Dezember 2019 vor einer Diskothek am Warschauer Platz gemeinsam mit einem weiteren bisher unbekannt gebliebenen Mann zwei 28-Jährige unter Vorhalt eines Pfeffersprays überfallen und unter anderem ein Handy erbeutet zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Drogenhändler bei Kurierfahrt auf Raststätte festgenommen +++

Polizisten haben am Sonntag mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und Drogen beschlagnahmt - darunter knapp zehn Kilogramm Heroingemisch, drei Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin und 320 Gramm Kokaingemisch. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mitteilten, gab es im Rahmen der Ermittlungen Anhaltspunkte auf eine geplante Drogen-Kurierfahrt von Berlin nach Thüringen am Sonntag. Auf der Raststätte Fläming West in Brandenburg nahmen die Beamten gegen 18.20 Uhr einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen und seine 27 Jahre alte Begleiterin fest. In dem Auto wurden drei Kilogramm Marihuana, rund ein Kilogramm Amphetamine, Kokain- sowie Heroingemisch, Streckmittel und zwei Reizstoffsprühgeräte gefunden.

Zeitgleich wurden die Wohnung des Mannes in Köpenick und ein weiteres von ihm genutztes Fahrzeug durchsucht. In der Wohnung wurde Geld gefunden. Es soll sich um den mutmaßlichen Erlös handeln. Auch hochwertige Uhren entdeckten die Einsatzkräfte. Außerdem wurde ein Autoschlüssel für das zweite Fahrzeug gefunden. Der Pkw soll als Lagerort genutzt worden sein. In diesem wurden dann auch unter anderem knapp zehn Kilogramm Heroingemisch, Streckmittel und Kokain beschlagnahmt. Der 41-Jährige erhielt einen Haftbefehl, die 27-Jährige eine Haftverschonung. Die weiteren Ermittlungen des LKA 435 dauern an.

+++ Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall +++

Ein Autofahrer hat sich am Montagmittag in Gesundbrunnen (Mitte) einer Kontrolle entzogen und auf seiner Flucht einen Unfall verursacht. Statt auf der Bösebrücke anzuhalten, gab der Autofahrer Gas. An der Kreuzung Bornholmer Straße Ecke Grüntaler Straße soll er über eine rote Ampel gefahren sein. Er raste weiter in Richtung Steegerstraße. Die Polizisten verloren das Fahrzeug zunächst aus den Augen, stellten es aber kurz darauf offenstehend an der Steegerstraße fest. Während der Flucht streifte der Autofahrer einen geparkten Mercedes. Mehreren Zeugenaussagen zufolge sollen zwei junge Männer aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß in Richhtung der Bahngleise geflüchtet sein. Das Auto wurde sichergestellt. Kurze Zeit später erschien ein junger Mann auf dem Polizeiabschnitt 18 und gab an, den Wagen gefahren, jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 19-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnte anschließend seinen Weg fortsetzen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1.

+++ Feuer in Wohnung ausgebrochen +++

In dieser Wohnung hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

In einer Wohnung im Ortsteil Lichtenrade hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Von der Feuerwehr hieß es, die rund 80 Quadratmeter große Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Riedingerstraße sei völlig von den Flammen erfasst worden. Mittlerweile sei der Brand gelöscht. Polizei und Rettungsdienst betreuten sieben Menschen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

+++ Verkehrsbehinderungen wegen Fahrradkorso +++

Am Dienstag hat eine Fahrraddemonstration in Berlin stattgefunden. Die Strecke führte ab der Glienicker Brücke in Wannsee zum Regierungsvierte in Mitte.

Um 10:00 Uhr beginnt eine #Farraddemo ab der Glienicker Brücke in #Wannsee mit Ziel Regierungsviertel. Strecke: Königstraße, #A115 und Straße des 17. Juni. Die #A115 wird dafür gegen 11:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Kreuz Zehlendorf und AD Funkturm #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 2, 2020

+++ E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Autofahrer in Mitte +++

Ein E-Scooter-Fahrer hat Montagabend bei einem Unfall in Tiergarten (Mitte) Bein- und Rumpfverletzungen erlitten. Der 44-Jährige fuhr auf der Potsdamer Straße in Richtung Schöneberger Ufer. An der Kreuzung Ben-Gurion-Straße Ecke Potsdamer Straße stieß er mit einem 56 Jahre alte Renault-Fahrer zusammen, der von der Ben-Gurion-Straße auf die Potsdamer Straße fahren wollte. Eine 33 Jahre alte Zeugin leistete erste Hilfe. Der E-Scooter-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Lkw prallt auf BVG-Bus +++

Der Transporter krachte in das Heck des BVG-Busses.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem BVG-Bus in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) sind fünf Menschen verletzt worden. Gegen 3.10 Uhr fuhr der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Richtung Blumberger Damm. In Höhe der Märkische Allee fuhr er aus bisher noch nicht geklärten Gründen auf einen an einer Haltestelle stehenden Nachtbus der Linie N 5 auf, in den kurz zuvor Fahrgäste eingestiegen waren. Eine 15- und eine 19-Jährige sowie ein 24-Jähriger erlitten im Bus leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt eine Bauchverletzung und sein 29 Jahre alter Beifahrer eine Kopfverletzung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrbahnabschnitt wurde für die Unfallaufnahme bis zirka 4 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Streit um Religion endet mit Platzwunde +++

In der vergangenen Nacht ist es in Mitte nach gegenseitigen Beleidigungen mit religiösen Hintergründen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 23.25 Uhr ein 21-Jähriger und sein unbekannt gebliebener Begleiter einen 39-Jährigen am Alexanderplatz aufgrund einer mitgehörten Äußerung religiös beleidigt haben. Der 39-Jährige soll dann eine religiöse Beleidigung erwidert haben.

Nun soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 39-Jährige zu Boden gebracht und am Boden liegend durch den 21-jährigen und seinen unbekannt gebliebenen Begleiter geschlagen und getreten wurde. In der Nähe patrouillierende Polizisten hörten die Hilferufe des am Boden Liegenden und kamen zu Hilfe. Der Begleiter des 21-jährigen mutmaßlichen Schlägers konnte kurz zuvor unerkannt entkommen. Der 21-Jährige wurde nach einer Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 39-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die durch Rettungskräfte der Feuerwehr am Ort behandelt wurde. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Drei Geldautomaten in Flammen +++

Innerhalb von kurzer Zeit haben drei Geldautomaten in Berlin gebrannt. Die Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen in Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.

+++ Auto prallt gegen Laternemast - Fahrer tot +++

Ein Autofahrer ist in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit seinem Fahrzeug gegen einen Laternenmast geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der 29-Jährige sei am Montagabend in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Teile des Laternenmastes seien durch die Kollision herabgefallen und hätten ein weiteres Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang.