Berlin Moabit: Recyclinganlage brennt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 1. Juni.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Recyclinganlage in Moabit brennt

+++ Recyclinganlage in Moabit brennt +++

Auf einen Recyclinggelände in Moabit sind am Montagmorgen rund 500 Kubikmeter gepresste Pappe und Papier in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bat die Anwohner rund um die Putlitzbrücke, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Es ist ein Schwelbrand mit viel Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Das Löschen der verdichteten Pappe ist kompliziert und kann noch einige Zeit dauern“, sagte ein Sprecher am Morgen.

An der #Putlitzbrücke in #Moabit brennen ca. 500 m³ gepresste Papierballen. Der #Brand wird mit mehreren C-Rohren bekämpft und die Ballen mit Radladern auseinander gezogen. Personen sind nicht in Gefahr.

Im Einsatz: 40 Kräfte

⚠️Achtung: Im Umfeld kommt es zu Geruchsbelästigungen. pic.twitter.com/SnYHvofuhy — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 1, 2020

Die Rettungskräfte wurden demnach am Pfingstmontag gegen 7 Uhr alarmiert und rückten mit 40 Brandbekämpfern an. „Wir müssen mit Gabelstaplern die brennenden Paletten auseinander ziehen. Innerhalb der Pappe schwelt der Brand weiter“, so der Sprecher weiter. Der Einsatz werde sich mindestens noch über den Vormittag hinziehen.

+++ Auto überschlägt sich auf der B96 +++

Auf der B96 hat sich am frühen Morgen bei Mahlow ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer überschlug sich mit seinem Audi. Dabei riss das Fahrzueg mehrere kleine Bäume um und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang, auch, ob der Fahrer Alkohol getrunken hat. Die B96 war zeitweise in beiden Richtungem voll gesperrt.