B96: Autofahrer überschlägt sich bei Mahlow

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 1. Juni.

Auf der B96 hat sich am frühen Morgen bei Mahlow ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer überschlug sich mit seinem Audi. Dabei riss das Fahrzueg mehrere kleine Bäume um und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang, auch, ob der Fahrer Alkohol getrunken hat. Die B96 war zeitweise in beiden Richtungem voll gesperrt.