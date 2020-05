Polizeibericht Berlin: Autofahrer prallt in Tempelhof gegen Mast

+++ Autofahrer verliert Kontrolle und prallt in Tempelhof gegen Mast +++

Bei einem Unfall in Tempelhof in der Nacht zu Sonntag ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen zwei Uhr verlor ein Autofahrer an der Kreuzung Hildburghauser Straße Ecke Friedenfelser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Wegweisungsmast. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Er soll nicht angeschnallt gewesen sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Mast musste von der Feuerwehr umgelegt werden.