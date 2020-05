Überfall am S-Bahnhof Treptower Park - Drei Festnahmen

+++ Überfall am S-Bahnhof Treptow – Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest +++

Eine Gruppe von mindestens acht Personen hat am Freitagabend am S-Bahnhof Treptower Park gegen 23.10 mehrere Menscheneiner weiteren Gruppe angegriffen. Sie schlugen und traten auf ihre Opfer ein und raubten auch ein Handy. Beamte der Bundespolizei waren schnell vor Ort und nahmen drei Tatverdächtige fest, die von Zeugen identifiziert worden waren. Zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus.

+++ Kleinbus-Fahrer rammt in Weißensee Ampel +++

Ein Kleinbus ist von der Fahrbahn abgekommen.

Foto: Morris Pudwell

Beim Linksabbiegen von der Berliner Alllee in die Rennbahnstraße in Weißensee hat gegen 1.50 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Kleinbus des "Baustellen- und Verkehrs-Service-Berlin" verloren. Er überfuhr mehrere Gehweggitter, ein Verkehrsschild und rammte eine Ampelanlage. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen verletzt. Die Polizei prüft zurzeit, ob der Fahrer alkoholisiert war.



+++ Hausdach brennt in Hellersdorf +++

Das Dach eines Einfamilienhauses hat gebrannt.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Samstag hat das Dach eines Einfamilienhauses an der Hellersdorfer Straße in Hellersdorf gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

