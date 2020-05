Berlin Tempelhof: Mann erscheint mit Kettensäge vor Arbeitsamt

+++ Streit eskaliert - Mann erscheint mit Kettensäge vor Arbeitsamt in Tempelhof +++

Ein Mann soll am Freitagmittag mit einer Benzinkettensäge vor einem Arbeitsamt in Tempelhof erschienen sein. Den bisherigen Ermittlungen nach kam der Mann mit seiner Begleiterin gegen 12.25 Uhr ins Arbeitsamt an der Alarichstraße, um einen Scheck einzulösen. Als ihm dies von einer 32 Jahre alten Mitarbeiterin verwehrt worden sein soll, sei es zu einem Streit gekommen. Beim Verlassen des Gebäudes soll der Mann einem 56 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter gedroht haben, mit einer Kettensäge zurückzukommen.

Gegen 12.40 Uhr war der Mann dann wirklich mit einer Kettensäge wieder da. Dabei war er wieder in Begleitung der Frau, die ihn zuvor begleitet hatte. Daraufhin verschlossen die Mitarbeiter sofort alle Zugänge und alarmierten die Polizei. Als ein Rettungshubschrauber aufgrund eines anderen Einsatzes in der Nähe war, flohen die Frau und der Mann mit einem Auto. Die beiden, die sich zuvor im Arbeitsamt ausgewiesen hatten, sind 44 Jahre alt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

+++ Überfall am S-Bahnhof Treptow – Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest +++

Am S-Bahnhof Treptower Park hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

Eine Gruppe von mindestens acht Personen hat am Freitagabend am S-Bahnhof Treptower Park gegen 23.10 mehrere Menscheneiner weiteren Gruppe angegriffen. Sie schlugen und traten auf ihre Opfer ein und raubten auch ein Handy. Beamte der Bundespolizei waren schnell vor Ort und nahmen drei Tatverdächtige fest, die von Zeugen identifiziert worden waren. Zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus.

+++ Kleinbus-Fahrer rammt in Weißensee Ampel +++

Ein Kleinbus ist von der Fahrbahn abgekommen.

Foto: Morris Pudwell

Beim Linksabbiegen von der Berliner Alllee in die Rennbahnstraße in Weißensee hat gegen 1.50 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Kleinbus des "Baustellen- und Verkehrs-Service-Berlin" verloren. Er überfuhr mehrere Gehweggitter, ein Verkehrsschild und rammte eine Ampelanlage. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen verletzt. Die Polizei prüft zurzeit, ob der Fahrer alkoholisiert war.



+++ Hausdach brennt in Hellersdorf +++

Das Dach eines Einfamilienhauses hat gebrannt.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Samstag hat das Dach eines Einfamilienhauses an der Hellersdorfer Straße in Hellersdorf gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

+++ Ein Schwerverletzter bei LKW-Unfall auf der A12 +++

Bei einem Auffahrunfall mit zwei LKW auf der A12 zwischen Müllrose und Briesen (Oder-Spree) ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der 46-Jährige am Freitagabend aus noch unbekannten Gründen ungebremst auf ein Stauende auf. Sein Fahrzeug schob sich demnach auf das Heck eines vor ihm fahrenden LKW. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die A12 war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Richtung Polen zeitweise voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

+++ Jugendlicher von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt +++

In Marzahn ist am Freitgnachmittag ein Jugendlicher von einer Straßenbahn angefahren und dadurch schwer verletzt worden. Der 17-Jährige überquerte nach bisherigen Erkenntnissen an einer Haltestelle an der Trusetaler Straße zu Fuß die Gleise und wurde dabei von einer Tram der Linie M8, die in Richtung Niemegker Straße unterwegs war, erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann erfasst und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Die 53 Jahre alte Straßenbahnfahrerin blieb unverletzt.

