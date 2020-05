Berlin Dahlem: Streit wegen Hund - Frau soll Mann rassistisch beleidigt haben

In Berlin-Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) soll ein Mann vor seinen Kindern von einer Frau rassistisch beleidigt worden sein. Der 31-jährige tunesische Staatsangehörige gab bei der Polizei an, am Donnerstagmittag mit seinen Kindern in einem Park an der Podbielskiallee gespielt zu haben und dabei mit einer unbekannten Frau wegen ihres Hundes in Streit geraten zu sein. Während des Streits sollen rassistische Beleidigungen gefallen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend sei die Hundehalterin in Begleitung einer weiteren Frau mit einem Auto davongefahren. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

