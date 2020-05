Mann stirbt nach Schlägerei - Polizei sucht Zeugen

Nach mehreren Schlägereien am Falkplatz ist ein Mann an seine Verletzungen gestorben. Eine Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen.

Berlin. Die Polizei sucht nach Zeugen in einem Fall von Körperverletzung mit Todesfolge. Nach bisherigen Ermittlungen kam es am Samstag, 23.05., in Prenzlauer Berg in der Grünanlage am Falkplatz zu Schlägereien zwischen mehreren Gruppen. Die Männer sollen sich seit etwa 12 Uhr in dem Park am Grillplatz an der Sonnenuhr aufgehalten und Alkohol getrunken haben.

Gegen 17.40 Uhr riefen Zeugen schließlich die Polizei, die mehrere Männer im Alter von 42 bis 46 Jahren in der Nähe des Tatorts festnahmen. Einer der Festgenommenen wurde noch am Ort bewusstlos. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurden innere Verletzungen bei ihm festgestellt.

Nach einer Not-Operation verstarb der Mann am vergangenen Sonntag. Es wird vermutet, dass der 44-Jährige die schweren Verletzung bei den Schlägereien im Bereich Falkplatz erlitten hat.

Die 8. Mordkommission fragt:

Wer hat am Samstag, den 23. Mai 2020, zwischen 12 und 17.40 Uhr auf dem Falkplatz Streitigkeiten oder körperliche Auseinandersetzungen beobachtet?

Wer kann Angaben zu den Personengruppen an der Sonnenuhr machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission an der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911888, per E-Mail unter LKA118@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.