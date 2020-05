Berlin: Angriff auf ZDF-Kamerateam - Polizei erneuert Zeugenaufruf

Am 1. Mai war in Berlin-Mitte am Rande der sogenannten „Hygiene-Demo“ ein Team der „heute-show“ angegriffen worden.

Berlin. Nach dem Angriff auf das Kamerateam des Fernsehsenders ZDF am Nachmittag des 1. Mai 2020 hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ergänzende Fragen zu den bereits bestehenden. Die Ermittler fragen:

Wer besitzt Foto- oder Videoaufnahmen, die von Teilnehmern, Beobachtern oder Medienvertretern im Rahmen der sogenannten „Hygiene-Demo“ am 1. Mai 2020 im Bereich des Rosa-Luxemburg-Platzes, in der Rosa-Luxemburg-Straße, in der Memhardstraße und/oder in der Dircksenstraße gemacht wurden? Es wird vermutet, dass sich die Angreifer bereits im Vorfeld in diesen Bereichen aufgehalten haben könnten.

Wer hat am 1. Mai 2020 in der Zeit von circa 16 bis 17 Uhr auf dem vermeintlichen späteren Fluchtweg in den Straßenzügen Rochstraße, An der Spandauer Brücke, Oranienburger Straße sowie im Monbijoupark und im James-Simon-Park verdächtige Beobachtungen oder Foto- und Videoaufnahmen gemacht?

Wer hat flüchtende Personen gesehen und kann Angaben zu diesen machen?

Wer hat beobachtet, dass sich Personen umgezogen und/oder ihrer Kleidung entledigt haben?

Welche beiden Personen haben einen Polizeibeamten auf eine weggeworfene Jacke im Monbijoupark aufmerksam gemacht?

Wer hat am 1. Mai 2020 die oben beschriebene Tat in der Rochstraße beobachten können?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Fall geben?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt 523 am Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter den Rufnummern (030) 4664-952326 und 4664-952331 (innerhalb der Bürodienstzeiten) sowie 4664-909909 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an lka523egheute@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

