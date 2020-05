Prenzlauer Berg: Mann liegt blutend in Grünanlage

Die Polizei an der Stelle, an der der schwer verletzte Mann entdeckt wurde.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde am Freitagmorgen in Prenzlauer Berg ein Gewaltverbrechen auf offener Straße verübt. Ein Augenzeuge, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtete von einer stark blutenden Person an der Michelangelostraße auf der Höhe der Hausnummer 73 auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Der Mann lag auf einer Wiese neben einer Parkbank in einer Grünanlage hinter der Bushaltestelle und hielt sich mit beiden Händen die Brust“, berichtete der Zeuge. „Er hat vor Schmerzen geschrien und die Parkbank war voller Blut.“

Nach Informationen der Berliner Feuerwehr wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt um 8.03 Uhr zum Tatort gerufen. „Verletzte Person nach Körperverletzung“, hieß es in der Alarmierung. Als weitere Information wurde angegeben, dass „der Angreifer verschwunden ist“. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der verletze Mann in das Klinikum Friedrichshain gebracht.

Der Augenzeuge berichtete weiter, dass aktuell die Spurensicherung der Polizei am Tatort ist. Die Polizei konnte noch keine weiteren Details nennen und den Fall auch noch nicht bestätigen.