+++ Pkw kollidiert mit Taxi in Kreuzberg +++

In Kreuzberg ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Im Kreuzungsbereich Gneisenaustraße / Mittenwalder Straße stieß gegen 20.30 Uhr ein Pkw mit einem Taxi zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Taxi auf den Grünstreifen und prallte dann noch gegen einen Baum. Nach ersten Angaben vor Ort wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt.

++++ Rollerfahrer beleidigt Polizisten rassistisch +++

Ein Mann soll am Dienstagabend einen Polizisten bei einem Einsatz in Gesundbrunnen rassistisch beleidigt haben. In der Pankstraße kontrollierten Beamte gegen 20.15 Uhr den 29-jährigen Rollerfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während des Einsatzes soll der 29-Jährige einen der eingesetzten Polizisten mehrfach beleidigt haben. Der Tatverdächtige wurde von der Funkwagenbesatzung zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Der Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen.

+++ Drogenrazzia gegen Großfamilie +++

Bei Durchsuchungen im Berliner Drogenmilieu hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Haftbefehle vollstreckt. Dabei sei es um den Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag.

Auf Twitter teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit, dass das Landeskriminalamt seit 6 Uhr mit Durchsuchungsbeschlüssen an neun Örtlichkeiten in Berlin und Brandenburg im Einsatz war. Die Bande soll mit dem Schmerzmittel Tilidin gehandelt haben, einem synthetischen Opioid.

In Berlin wurde unter anderem eine Wohnung in der Borussiastraße in Tempelhof durchsucht. Den Angaben zufolge waren rund 100 Polizeibeamte im Einsatz, darunter auch Spezialeinsatzkräfte.

+++ Kein Mund-Nasen-Schutz in de U-Bahn - Streit eskaliert +++

Am Dienstagnachmittag ist eine 17-Jährige bei einem Streit in Biesdorf rassistisch beleidigt worden. Die 17-Jährige stieg gegen 17.25 Uhr im U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz in einen Zug ein, offenbar ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als ein 39-jähriger Mann sie darauf hinwies, sollen die beiden in einen Streit geraten sein. Im Zuge dessen sollen sie sich gegenseitig geschlagen haben. Anschließend soll der 39-jährige Mann die 17-Jährige rassistisch beleidigt haben.

+++ Mann in Mitte homophob beleidigt +++

Ein Mann soll am Dienstag in Mitte in einem Regionalzug homophob beleidigt worden sein. Laut eigenen Angaben war der 25-Jährige gegen 17.50 Uhr in einem nach Rathenow unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Potsdamer Platz habe er wahrgenommen, wie zwei Männer, die am Bahnhof Südkreuz eingestiegen sein sollen, ihn homophob beleidigten. Als er sie zur Rede stellen wollte, machten die beiden sich lustig über ihn. Daraufhin verließ der 25-Jährige den Zug am Bahnhof Potsdamer Platz und ging zu einer Polizeiwache um Anzeige zu erstatten. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Feuer in Keller in Steglitz +++

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt. "Gegen 8.40 Uhr brannte es in einem Kellerverschlag in der Grabertstraße", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Vier Personen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurden sie nicht. Der Brand war nach 40 Minuten unter Kontrolle.

Gegen 8:40 Uhr brannte es in einem Kellerverschlag in der #Grabertstraße in #Steglitz.

4 Personen wurden von unseren Kräften mit #Brandfluchthauben unverletzt in Sicherheit gebracht.

Der #Brand war nach 40 Min. unter Kontrolle.

Im Einsatz: 30 Kräfte mit 9 Fahrzeugen.#goodjob pic.twitter.com/mFHZ0WTxvJ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 27, 2020

+++ Mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen +++

In Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) ist am Dienstag ein mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen worden. Ein 63-Jähriger sagte aus, dass er gegen 14 Uhr an der Edison- Ecke Wilhelminenhofstraße von einem Mann angesprochen und gebeten wurde, ihm eine 2 Euro-Münze in Kleingeld zu wechseln. Nach dem Wechseln der Münze habe der Mann das Fehlen eines Scheines bemerkt. Den mutmaßlichen Trickbetrüger hielt er fest bis zum Eintreffen der Polizei. Der 51-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort dem zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Polizei findet schwer verletzten Mann +++

In Niederschöneweide fand die Polizei einen schwer verletzten Mann.

Foto: Pudwell

Polizisten sind in der Nacht in eine Kleingartenanlage an der Michael-Brückner-Straße in Niederschöneweide verständigt worden. Als sie dort ankamen, fanden sie einen Mann vor, der stark im Genitalbereich blutete. Die Beamten riefen Rettungssanitäter und einen Notarzt. Währendessen soll der offenbar alkoholisierte Mann den Polizisten mitgeteilt haben, dass er seinen Penis abgeschnitten habe. Der Mann wurde mit einem RTW in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht.

+++ Lastwagen bei Brand in Biesdorf zerstört +++

Ein Lastwagen ist bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in Biesdorf zerstört worden. Das Fahrzeug brannte gegen 3.44 Uhr an der Cecilienstraße/Ecke Garzauer Straße, sagte ein Feuerwehrsprecher. Durch den Brand wurde auch ein davor geparkter Krankentransporter beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wer oder was den Brand auslöste, war zunächst unklar. Wegen des Verdachts der Brandstiftung mit einer möglichen politischen Tatmotivation ermittelt der Staatsschutz. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge bei nächtlichen Bränden beschädigt oder zerstört - häufig durch Brandstiftungen.