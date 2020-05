Softairwaffe in Kleiderschrank löst Polizeieinsatz aus

+++ Softairwaffe in Umkleideschrank löst Polizeieinsatz aus +++

Nachdem am Montag eine Softairwaffe in einem Umkleideschrank in Mitte einen Polizeieinsatz auslöste, kann Entwarnung geben werden: Es handle sich dabei lediglich um eine unüberlegte Handlung ohne böswillige Absichten, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Zwei Jugendliche eines Oberstufenzentrums in der Kochstraße haben die Luftdruckwaffe demnach in einem Geschäft gekauft, damit herumgespielt und anschließend in einen Spind gelegt. Ein Zeuge habe sie dabei beobachtet und die Polizei informiert. Die beiden Jugendlichen seien zwar überprüft worden, Konsequenzen werde es für sie jedoch nicht geben.

+++ Mann überfällt 73-Jährige in Hausflur - Festnahme +++

Polizeieinsatzkräfte haben am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Handtaschenräuber in Wedding festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat eine 73-Jährige gegen 14.45 den Hausflur eines Wohnhauses an der Müllerstraße, als ihr plötzlich ein Unbekannter, der ihr zuvor gefolgt war, die Handtasche entreißen wollte. Das gelang ihm nicht, weil die Frau sich wehrte. Allerdings schaffte er es, die Tasche zu öffnen. Daraus entwendete er einen Taschenkalender, ein Portemonnaie, einen Autoschlüssel sowie ein Handy und flüchtete damit aus dem Haus. Die Einsatzkräfte des Abschnitts 17 wurden auf den Flüchtigen aufmerksam, folgten ihm und nahmen ihn fest. Der 45-Jährige hatte bis auf das Portemonnaie noch alle Gegenstände bei sich. Die Polizisten übergab das Diebesgut der 73-Jährigen, die unverletzt geblieben war. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Er soll noch am heutigen Dienstag einem Richter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

+++ Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand +++

Bei einem Brand in einem Berliner Wohnhaus sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am späten Montagabend in einer Erdgeschosswohnung in Schöneberg. Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte versuchten die Helfer, einen Mieter aus der Wohnung zu befreien. Die Polizei rettete neben dem Mann auch einen zweiten Mieter und den Hund aus der Wohnung. Beide Mieter mussten mit Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Angaben brannten Einrichtungsgegenstände in der Küche. Zur Brandursache wird ermittelt.

+++ Maskierte überfallen Hotel mit Schusswaffen +++

Am Dienstagmorgen überfielen drei maskierte Männer ein Hotel in Schöneberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die Männer gegen 4 Uhr die Lobby des Hotels in der Fuggerstraße und begaben sich zu dem 66-jährigen Mitarbeiter an die Rezeption. Zwei Maskierte sollen dabei Schusswaffen in der Hand gehalten haben. Einer der mutmaßlichen Räuber soll den Angestellten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass er zu Boden ging.

Anschließend zog ihn das Trio in ein Büro und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Da sie das nicht bekamen, sollen sie den Büroraum schließlich selbst durchsucht und eine Geldbörse gestohlen haben. Anschließend flüchtete das Trio mit einem Motorroller über die Fuggerstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Der Hotelmitarbeiter erlitt eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften noch am Ort behandelt.

+++ Polizeiautos mit Steinen beworfen +++

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain mehrere Polizeifahrzeuge attackiert. Nach bisherigen Ermittlungen sollen gegen 2 Uhr in der Petersburger Straße bisher Unbekannte ein Polizeifahrzeug mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt haben.

Alarmierte Unterstützungskräfte wurden kurz darauf ebenfalls mit Steinen beworfen und auch getroffen. Zudem waren sogenannte „Krähenfüße“ auf der Fahrbahn verteilt, so dass drei weitere Polizeifahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrfähig waren. Verletzt wurden die Polizeieinsatzkräfte nicht. Bis 4 Uhr wurde die Petersburger Straße zwischen Mühsamstraße und Frankfurter Tor komplett gesperrt, um mehrere Steine und „Krähenfüße“ zu sichern. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Mit Drogen gehandelt - Festnahme +++

Am Montagnachmittag nahmen Zivilpolizisten einen Mann nach einem mutmaßlichen Drogenhandel in Friedenau fest. Die Einsatzkräfte sahen gegen 17 Uhr an der Kreuzung Büsingstraße Ecke Fröaufstraße, wie ein 37-jähriger Mann in den Smart eines 23-jährigen Fahrers einstieg und mit dem Mann Gegenstände tauschte. Danach stieg der 37-Jährige wieder aus und lief die Fröaufstraße in Richtung Bundesallee.

Einer der Zivilbeamten fing ihn ab, kontrollierte den 37-Jährigen und fand bei ihm mutmaßliche Drogen. Der Mann räumte vor Ort ein, die Drogen von dem 23-Jährigen gekauft zu haben. Daraufhin kontrollierten die anderen Zivilpolizisten den Smartfahrer und fanden bei ihm im Mietauto mutmaßliche Drogen, verschreibungspflichtige Tabletten und Bargeld. Der Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt.

+++ Bei Autoeinbruch ertappt +++

Am Montagnachmittag nahmen zivile Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in Charlottenburg zwei mutmaßliche Autoeinbrecher fest. Die Einsatzkräfte ertappten den 21- und 23-Jährigen um kurz vor 16 Uhr in der Knesebeckstraße dabei, wie sie sich an einem VW zu schaffen machten. Während der Ältere den Innenraum durchsuchte, stand der Jüngere Schmiere. Als die Einsatzkräfte beide festnehmen wollten, flüchteten sie.

Während der Jüngere schnell gestoppt und festgenommen werden konnte, flüchtete der Ältere in den U-Bahnhof Uhlandstraße, in den dortigen U-Bahn-Tunnel. Auf den Hinweis der Polizeieinsatzkräfte, sich in Lebensgefahr zu befinden, kam er anschließend wieder heraus, so dass auch er festgenommen werden konnte. Bei beiden Männern fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut, das dem 70 Jahre alten Besitzer des VW wieder ausgehändigt wurde. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei überstellt.