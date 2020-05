Demenzkranke Frau in Krankenhaus aufgetaucht

Die demenzkranke Frau hatte eine Pflegeeinrichtung in Lichterfelde verlassen. Nun tauchte sie in einem Krankenhaus auf.

Berlin. Die demenzkranke Seniorin, die seit dem 21. Mai 2020 vermisst wurde, ist wieder da. Die 82-Jährige befindet sich seit dem 22. Mai in einem Krankenhaus in Potsdam und war dort bisher namentlich unbekannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mitarbeiter der Klinik erkannten aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung am Dienstag in der Patientin die gesuchte Vermisste.