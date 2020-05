Clans in Berlin: Mann bei Streit mit Messer schwer verletzt

In Kreuzberg ist in der Nacht ein 46-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

+++ Offenbar wieder Clan-Streitigkeiten - Mann mit Messer verletzt +++

Ein 46-jähriger Mann ist am Sonntag in Kreuzberg vermutlich mit einem Messer verletzt worden. Nach ersten Angaben sollen die Verletzungen lebensgefährlich sein. Der Mann musste demnach notoperiert werden. Hintergrund soll ein Streit zwischen zwei Großfamilien gewesen sein. Polizisten trafen gegen 22.15 Uhr in einer Wohnung an der Graefestraße ein. Den 46-Jährigen fanden sie verletzt auf dem Bauch liegend im Wohnzimmer vor. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er eine Schnittwunde am Rücken. Beim Eintreffen der Beamten wurde er von einem 29- und 38-Jährigen versorgt.

In der Wohnung sowie vor dem Haus hielten sich insgesamt circa 25 bis 30 Personen auf, die offenbar gemeinsam an einer Feier teilgenommen hatten. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten nahmen die Personalien von 16 Anwesenden auf. Die ersten Befragungen ergaben unterschiedliche Hinweise. Die Ermittlungen zu der Gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei.

+++ Softairwaffe in Umkleideschrank löst Polizeidurchsuchung aus +++

Eine Softairwaffe in einem Spind hat am Montagmittag einen Polizeieinsatz in Mitte ausgelöst. Die Polizei sei alarmiert worden, weil ein Verdacht auf eine unerlaubte Waffe vorgelegen hätte, sagte ein Sprecher. Daraufhin durchsuchte ein Aufgebot von Beamten mehrere Umkleideschränke in einem Gebäude an der Kochstraße und entdeckte die Druckluftwaffe. Zwei Männer wurden den Angaben zufolge überprüft. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

+++ Streit wegen Frau endet mit Messerstich +++

Am Sonntagnachmittag kam es im Märkischen Viertel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Beteiligten, ein 45-jähriger Mann, soll gegen 16.30 Uhr im Eichhorster Weg mit einem 27-jährigen wegen einer gemeinsamen Bekannten in Streit geraten sein. Es sollen weitere Familienmitglieder des 27-Jährigen hierbei anwesend gewesen sein. Anschließend soll der 27-Jährige mit einem Klappmesser seinen Widersacher am Kopf verletzt haben.

Zeugen beobachteten, wie der 45-Jährige im Zuge des Streits dem 27-Jährigen mit einem Holzknüppel gegen den Kopf schlug und diesen verletzte. Der 45-Jährige soll sich zu einer nahegelegenen Tankstelle gerettet haben, wo der Betreiber die Rettungskräfte und die Polizei alarmierte. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Der 27-Jährige, der namhaft gemacht werden konnte, entfernte sich vom Ort des Geschehens. Die Suche nach ihm dauert an. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen insbsondere zum Ablauf des Tatgeschehens, zu dem es unterschiedliche Aussagen des 45-Jährigen und der Zeugen gibt.

+++ Junge (4) rennt auf Straße und wird von Auto erfasst +++

Ein Junge ist am Sonntag in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Vierjährige, der in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, soll gegen 17 Uhr plötzlich allein auf die Fahrbahn der Griechischen Allee in Höhe der Parsevalstraße gelaufen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 49 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Schillerpromenade fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Der Vierjährige erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Axt geschwungen: Zwei Männer an Tramhaltestelle in Mitte überfallen +++

Zwei Männer sind an einer Tramhaltestelle in Mitte am Sonntag gegen 23 Uhr überfallen worden. Drei mutmaßliche Täter sollen an der Memhardstraße Ecke Alexanderstraße zunächst einen 18- und 22-Jährigen angesprochen haben. Einer der beiden nahm dem 18-Jährigen die schnurlosen Kopfhörer aus den Ohren. Nachdem es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, griff der Tatverdächtige auch noch nach der Bauchtasche des 18-Jährigen. Währenddessen soll einer der mutmaßlichen Täter eine Axt geschwungen haben. Dem 22-Jährigen soll Reizgas in die Augen gesprüht worden sein. Nachdem der 18-Jährige seine Bauchtasche übergeben hatte, flüchtete des Trio. Kurze Zeit später wurden die Männer festgenommen. Die drei 20-jährigen Männer wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Polizist außer Dienst mit Reizgas besprüht +++

Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein Mann einen außer Dienst befindlichen Bundespolizisten mit Reizgas besprüht und verletzt. Der 20-jährige Tatverdächtige soll gegen 14 Uhr bei einem Streit seine Partnerin in der Kreuznacher Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf attackiert haben, die daraufhin laut um Hilfe gerufen haben soll.

Die Hilferufe hörte der Polizeikommissar, gab sich dem Tatverdächtigen gegenüber als Polizist zu erkennen, woraufhin der Mann von seiner Freundin abließ, die den Augenblick nutzte und sich in unbekannte Richtung entferne. Der 20-Jährige hingegen nahm dem Beamten gegenüber eine drohende Haltung ein, zog es aber dann vor in Richtung Gustav-Rickelt-Weg zu flüchten. Der 26-jährige Polizist rannte dem Mann hinterher, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der ihn mit Reizgas besprühte und zunächst flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte stellten kurz darauf den 20-Jährigen. Bei der Festnahme attackierte er eine 42-jährige Polizistin und verletzte sie am Knie.

Die Einsatzkräfte überwältigten den Mann, der keinerlei Ausweisdokumente bei sich hatte, sodass die Beamtinnen und Beamten mit dem Mann nach Hause gingen, um seine Personalien zu überprüfen. Dummerweise roch es in der Wohnung stark nach Cannabis, worauf der 20-Jährige einräumte Drogen bei sich zu haben und den Einsatzkräften insgesamt vier Tütchen mit Cannabis übergab. Nach Beendigung der Personalienfeststellung verließen die Einsatzkräfte die Wohnung des jungen Mannes, der sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Polizeivollzugskräfte verantworten muss.

+++ Wohnungsbrand in Hochhaus in Hakenfelde +++

In einer Wohnung in einem Hochhaus in Hakenfelde (Spandau) ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen kurz nach fünf Uhr gingen Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im achten Stock eines elfgeschossigen Wohnhauses in Flammen auf, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach konnte der Brand in der Straße Am Forstacker zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Berliner Feuerwehr war mir rund 40 Brandbekämpfern vor Ort. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

+++ Brand in S-Bahn-Werkstatt Schöneweide +++

In einer Halle brannten eine Werkstatt und Teile des Dachstuhls.

Foto: Morris Pudwell

In der S-Bahn-Werkstatt Schöneweide ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Gelände im Adlergestell brannten eine Werkstatt sowie Teile des Dachstuhls einer rund 7500 Quadratmeter großen Lagerhalle, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. 30 Menschen brachten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit - keiner von ihnen wurde verletzt. Allerdings verletzte sich ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz und musste behandelt werden. Die Feuerwehr war mit 85 Rettungskräften im Einsatz und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war am Morgen aber noch unklar.

#Brand in #Niederschöneweide

Es brennt eine Werkstadt und teile des Daches einer ca. 5000 qm großen Halle der @SBahnBerlin im #Adlergestell. Die @Berliner_Fw ist mit 85 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt.

Update folgt... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2020

+++ Polizisten angegriffen und verletzt ++++

Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht in Kreuzberg Polizeibeamte angegriffen, während sie den Tatverdächtigen einer Sachbeschädigung anhielten und überprüften. Gegen 1.30 Uhr beobachteten Polizeikräfte einen 21-Jährigen, während er offenbar eine Baustellenlampe von einer Bake an der Kreuzung Mehringdamm/Dudenstraße/Tempelhofer Damm/Platz der Luftbrücke schlug und sich dann vom Tatort entfernte.

Die Beamten folgten dem Tatverdächtigen und hielten ihn in der Dudenstraße fest, da er ihre Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte. Plötzlich soll der 22-Jährige herangestürmt sein, den Einsatzkräften zugerufen haben, sie sollten seinen Freund in Ruhe lassen und zum Schlag gegen einen Polizisten ausgeholt haben. Gemeinsam mit einem Kollegen brachte der Beamte den Angreifer zu Boden, um ihn festzunehmen. Auf dem Rücken liegend soll der 22-Jährige weiterhin heftigen Widerstand geleistet und um sich geschlagen haben. Die Polizisten mussten mehrere Schläge gegen die Hände und den Kopf des mutmaßlichen Täters ausführen, um die Festnahme durchzusetzen. Die beiden Beamten erlitten Prellungen, einer von ihnen an den Armen, einer im Gesicht.

Der 21-Jährige wurde nach erfolgter Überprüfung seiner Personalien entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, während sein Freund wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt wird.

+++ Nachbarschaftsstreit eskaliert +++

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Kreuzberg bei einem Streit mit einem Nachbarn schwer verletzt. Der 29-Jährige zeigte an, dass er gegen 1.10 Uhr mit einem 27-jährigen Nachbarn seines Wohnhauses am Mehringdamm zunächst verbal in Streit geriet. Als die Auseinandersetzung dann handgreiflich geworden sein soll, habe der 27-Jährige dem Älteren mit einer Luftdruckwaffe ins Gesicht geschossen und ihn mit einem Schlagstock attackiert.

Der 29-jährige will sich mit einem Besenstiel zur Wehr gesetzt haben, sei anschließend geflüchtet und rief die Polizei. Er wurde mit Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den 27-Jährigen im Hausflur fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei.