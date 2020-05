16 Autos gehen Freitagnacht in Flammen auf

Neun Autos standen in der Zingster Straße in Hohenschönhausen in Flammen, zwei weitere wurden beschädigt

Berlin. Am Ende blieben nur der weiße Löschschaum der Feuerwehr und die verrußen Stahlskelette zurück. An der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen sind in der Nacht zum Sonnabend zwölf Autos ausgebrannt. Anwohner hatten bemerkt, dass in den Parkbuchten der Straße ihres Wohngebietes mehrere Fahrzeuge in Flammen standen. Gegen 0.15 Uhr alarmierten sie die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer durch die Hitze aber längst ausgebreitet, der Brand hatte auf weitere Autos übergegriffen. Die Flammen erstreckten sich nun auf eine Länge von 60 Metern. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und drei weiteren Wagen im Einsatz. Bereits um 0.41 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle bringen können. Den Besitzern der Autos nutzt das wenig. Ihre Wagen sind schrottreif. Die Ermittlungen führt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei. Man gehe von Brandstiftung aus. „Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat liegen uns zurzeit nicht vor“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Autobrände auch in Kreuzberg und Schönefeld

Um kurz nach 2 Uhr rückte die Feuerwehr zudem am Sonnabendmorgen zu einem brennenden Lastwagen nach Kreuzberg aus. Das in der Charlottenstraße abgestellte Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften gelöscht, verletzt wurde durch die Flammen niemand. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Laut Polizei gab es in diesem Jahr bereits 100 Fälle von Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen. Mitunter griff das Feuer über, so dass insgesamt 112 Autos betroffen waren. In zehn Fällen deuten die Art der Begehung oder ein Bekennerschreiben auf eine politische Motivation hin.

In Schönefeld (Dahme-Spreewald) brannte es in derselben Nacht in einer Tiefgarage, dabei wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg am Sonnabend mitteilte. Weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Wegen der Rauchentwicklung wurden fünf Gebäude vorübergehend evakuiert. Die Anwohner, die vorübergehend in Hotels untergebracht wurden, durften am frühen Sonnabend in ihre Wohnungen zurück.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass drei Fahrzeuge in der Garage an der Angerstraße brannten. Die beiden Autos sowie ein Motorrad brannten vollständig aus, so ein Polizeisprecher. Auch weitere Fahrzeuge seien durch Ruß und Hitze beschädigt worden. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei schließt Brandstiftung, aber auch einen technischen Defekt nicht aus.